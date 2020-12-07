İmamoğlu'nun 'Halk Ekmek' algısı deşifre oldu

Diriliş Postası'na konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar, CHP’nin yeni Halk Ekmek büfe talebinin ardında HDP’ye peşkeşin yattığını ifade ederek, buna izin vermeyeceklerini söyledi.

İmamoğlu'nun 'peşkeş' talebi İBB Meclisi'nde reddedildi

İBB’nin CHP’li Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun; istediği yerde, istediği kişiye Halk Ekmek büfesi açtırma yetkisi adı altında 'peşkeş' talebi, İBB Meclisi’nde AK Parti ve MHP’den geri döndü. İmamoğlu yönetiminin 'Halk Ekmek büfesi açtırmıyorlar', 'Ekmeğin halka ulaşmasını istemiyorlar' diyerek yaygara koparttığı yetki devretme talebinin ardında neler olduğunu İBB Meclisi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammed Kaynar açıkladı.

AK Parti ve MHP İmamoğlu'nun 'Halk Ekmek' talebine neden itiraz etti?

Kaynar, hukuken yetki devrinin sınırlarının açıkça belli olması gerektiğini belirterek, " 'Belediye meclisine ait olan yetkinin belediye başkanına devredilmesi isteniyor. Biz de 'meclisin yetkisinin genel olarak devri, meclisin devre dışı bırakılması olmaz, hangi konuda ne yapmak istiyorsanız onu belirtin biz değerlendirelim' diyoruz. Halk Ekmek büfelerinde de liste gönderdiler, listeyi aynen kabul ettik. Zaten karar da oybirliği ile çıktı. Ancak, CHP’lilerin derdi, seçim öncesi ittifak ortaklarına verdikleri sözün gereği, açık ve gizli ortaklarına meclisi devre dışı bırakarak, büfe dağıtmak ise buna rıza göstermeyeceğimizi zaten belirttik." dedi.

'Gizli ortakları HDP'ye destek çıkabilirler'

Belediye meclisinden yetki devri istenerek, CHP’nin ittifakın görünmeyen ortağı HDP’ye destek çıkabileceğini ve buna karşı olduklarını belirten Kaynar, "Meclise ait olan yetkileri genel anlamda bir devir yapmayacağız. Ama bize şunu getirirseniz, biz filanca yerde şunu yapmak istiyoruz. Biz buna bakarız. Ama yetkiyi bana ver, meclise ait yetkiyi ben kullanayım meselesine razı olamayız." ifadelerini kullandı.

'Karşı çıktığımız nokta Halk Ekmeğin üçüncü kişilere devri'

Kaynar, sözlerine şöyle devam etti:

"Halk Ekmek büfelerini kendisi işletmiyor. Üçüncü kişilere veriyor. Zaten bizim de karşı çıktığımız yer burası. Belediye meclisinin kararıyla olacak bir işi, Halk Ekmeğe devrediyoruz. Halk Ekmek de bunu belediye meclisi adına tutup birilerine veriyor. Bizde diyoruz ki bu yetki meclise ait. Bu yetkiyi size devredemeyiz."