İmamoğlu'nun gözü kulağı bu haberde! Bitmedikçe, Eko'ya rahat yok

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, "YSK üyelerine 'ahmak' dediği" iddiasıyla İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açılan davada son durumu aktardı.

Ekrem İmamoğlu’na ilk derece mahkeme tarafından verilen hapis cezasını, Avukatı Kemal Polat İstinaf’a götürdü. “Erken seçimin”, “Cumhurbaşkanlığı adaylığının” konuşulduğu şu günlerde İmamoğlu davasının son durumunun merak edildiğini söyleyen Öztürk, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’nun 1 Temmuz 2024’de, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 24. Ceza Dairesi’ne gönderdiği yazıda, Mahkeme Başkanı imzasıyla şu cevap verildiğini aktardı:

“Dairemizde kayıtlı 2023/503 esas sayılı dava dosyamızın akıbeti hakkında bilgi verilmesi istenilmiş olup, Dairemizin 2023/503 esas sayılı dava dosyalı halen inceleme yapılmak üzere atama beklemekte olup, henüz bir karar verilmemiştir.”

“İstinaf, mahkeme kararını onarsa, bu kez dosya Yargıtay’a gönderilecek” diyen Öztürk, şunları kaydetti:

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“Bu dava bitmedikçe, açıkçası İmamoğlu’na rahat yok. Hemen şunu da hatırlatalım: İmamoğlu’na siyaset yasağı da getiren yerel mahkeme kararı istinafta öne çekilip onaylanabilir. Yargıtay’a götürülmesi durumunda da dosyanın öne alınması, erken görüşülmesi başkanın yetkisinde. Çok acil durumlarda da mazeret dilekçesi verilip, dosyanın öne çekildiği de oluyor. Adli tatil nedeniyle dosya 2 Eylül’e kadar hareketsiz. Bakalım süreç nasıl devam edecek, bekleyelim.”