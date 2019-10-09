İmamoğlu'nun esprisi, Göksu'ya kahkaha attırdı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Esenler Belediyesi'ne ziyareti esnasında ayakkabısız parkla ilgili esprisi, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya kahkahalar attırdı.09 Ekim 2019 Çarşamba 13:43
Geçtiğimiz haftalarda Üsküdar, Küçükçekmece, Esenyurt, Eyüpsultan Belediyelerini ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durağı Esenler Belediyesi oldu.
Ayakkabısız girilen parkı tanıttı
Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve yöneticilerle bir araya gelen İmamoğlu, ziyaretine ilişkin bir video paylaştı. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan videoda Göksu, İmamoğlu'na ayakkabısız girilen parkı tanıttı.
Göksu kahkaha attı
Bu esnada devreye giren İmamoğlu, Göksu'ya "Meclis toplantılarına gelmeden önce burada biraz yürü de elektriğini alsın" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri Göksu dahil herkes tarafından kahkaha ile karşılandı.
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