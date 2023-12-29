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Siyaset İmamoğlu’nun canlı yayına çıktığı saat olay oldu! Fiyatını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi…
Siyaset

İmamoğlu’nun canlı yayına çıktığı saat olay oldu! Fiyatını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi…

Yeniakit Publisher
2023-12-29 14:38:00 -
İmamoğlu’nun canlı yayına çıktığı saat olay oldu! Fiyatını duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam katıldığı canlı yayına değeri 1.286.000 lira olan saatle çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün akşam katıldığı canlı yayına değeri 1.286.000 lira olan saatle çıkması dikkatlerden kaçmadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam canlı yayında önemli değerlendirmelerde bulundu. Birçok konu hakkında açıklama yapan İmamoğlu'nun kolundaki 1.286.000 TL değerindeki IWC marka saat dikkat çekti.

SAATİNİN DEĞERİ 1 MİLYON 300 BİN TL

Dün akşam Sözcü TV'de canlı yayına çıkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin uygulamalarından yerel seçim çalışmalarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Yankı uyandıran açıklamalarının yanı sıra İmamoğlu'nun kolundaki saat de izleyicilerin radarına takıldı.

İBB Başkanı'nın kolundaki saatin IWC marka "Portugieser Perpetual Calendar" model olduğu öğrenildi. Saatin değeri ise 1.286.000 TL.

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