İmamoğlu'nun "candaş" gazetecilerle lüks Roma seferi olay olmuştu! Gaffar Yakınca, "Kimse kusura bakmasın" diyerek bombaladı

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 45 "candaş" basın mensubuyla birlikte Roma'ya gitti. Geceliği 45 bin ila 98 bin lira arasında değişen lüks otellerde kalan gazeteciler İBB’nin kesesinden lüks bir "tatil" yapma imkanı elde etti. Söz konusu "turistik gezi"yi eleştiren Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, "Gazetecinin görevi belli ve açıktır: Haber yapmak, röportaj yapmak ve bazen de analiz yapmak. Bunları yapmıyorsa, kimse kusura bakmasın, o gezi bir tür 'avanta' olarak hesaba geçer." dedi. İşte Yakınca'nın o yazısı:

"Gazetecilerin mesleklerini icra etmek için siyasetçiler ile beraber yurtdışı gezisine gitmesi normaldir.

Normal olmayan, masrafların ev sahibi kişi/kurum tarafından karşılanmasıdır.

Normal olmayan, gazetecinin mesleki görevi dışına çıkarak, işi turistik bir geziye dönüştürmesidir.

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Normal olmayan, konu ile ilgilisi olmayanların hatta gazeteci bile olmayanların, eş dost akraba misali kafileye eklenmesidir.

Normal olmayan, iki kelime yabancı dil bilmeyen gazetecilerin yurtdışı seyahatlere götürülmesidir.

Normal olanı tekrar edeyim de işini hakkı ile yapan meslektaşlarım gönül koymasın: Gazetecinin, -masrafları kurumundan karşılanmak kaydı ile- niteliklerine uygun bir iş gezisine gitmesi gayet tabiidir. Adı üzerinde iş gezisi. Gazeteci de zaman zaman işini yapmak için gezmek zorundadır. Bu gezi bir kamu görevlisi eşliğinde protokol gezisi de olabilir.

Ama gazetecinin görevi belli ve açıktır: Haber yapmak, röportaj yapmak ve bazen de analiz yapmak. Bunları yapmıyorsa, kimse kusura bakmasın, o gezi bir tür “avanta” olarak hesaba geçer."