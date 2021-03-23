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Gündem İmamoğlu'nun bir yalanı daha patladı
Gündem

İmamoğlu'nun bir yalanı daha patladı

Diriliş Postası Yazarı Murat Özer sosyal medyada yaptığı paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir yalanını da ortaya çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-03-23 11:23:00 -
İmamoğlu'nun bir yalanı daha patladı

Göz göre göre Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'nın olmadığını iddia eden tatilci Ekrem 'Gezi Parkı'nın devredildiği Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı diye aktif bir vakıf şu anda yok.' gerçek dışı açıklamarından sonra Diriliş Postası Yazarı Murat Özer sosyal medyada 'İmamoğlu'nun yok dediği Sultan II. Bayezid Han Vakfı'na ait arşivlerimizde 1045 adet belge bulunuyor.' notu ile bir belge yayımladı. 

İşte Murat Özer'in o paylaşımı;

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Yorumlar

fevzi

sinsimi sinsi hayatı bu nefsi için yalan söyliyen hayatını yalan üzerine kuran Şeytanın esiridir
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Haci

Milletin malını nasıl bir vakfa verirsiniz, Millet dusmanlari. Yediniz, yediniz bu ülkeyi hala doymadınız!!! Hırsızlıkta suç üstü yakaladınız ve hala utanmadan hiçbirşey olmamış gibi insan içine çıkıyorsunuz. Ayakkabı kutuları, milyon dolarlar, rüşvetle alınan yüzbinlerce dolarlık saatler, çikolata kutularındaki dolarlar, birtürlü dagitilamayan dolarlar.. Bunları unuttuğumuzu sanmayın. Bunların hesabını vereceksiniz.
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