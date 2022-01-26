İmamoğlu'nun beceriksizliğini yandaşları örtmeye çalışıyor! İsmail Saymaz'dan gazetecilik ahlakına yakışmayacak Marmaray yalanı

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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir balıkçı lokantasında keyif sürerken İstanbullu karla bir başına mücedele etti.

Vatandaşın imdadına AK Parti kadroları koşarken, CHP'li İmamoğlu'nun sorumsuzluğunun üzerini örtmek isteyen yandaşları ise gazetecilik ahlakı ile bağdaşmayacak haberlere imza attı.

Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, karla mücadelede etkin rolü olan Marmaray'ı hedef aldı.

Marmaray Suadiye istasyonunda, kısa süreli bir arıza yaşandı. TCDD'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suadiye istasyonunda pantograf kırılması nedeni ile bir trendeki yolcular 300 m yürüyerek istasyona alınmışlardır. Marmaray seferleri normal seyrinde bugün ve yarın sabah 06:00’ya kadar ücretsiz hizmete devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Günlerce, 24 saat esası ile İstanbullunun hizmetine ücretsiz olarak sunulan Marmaray'ı birkaç dakikalık ve tek sefere mahsus arıza üzerinden hedef alan Saymaz, İstanbulluya yalan bilgi vermekten utanmayarak, Twitter hesabından şunları yazdı:

"Marmaray’da meydana gelen arızadan ötürü trenler dakikalardır hareket etmiyor. Vatandaş trenlerin içerisinde bekliyor."