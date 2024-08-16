İmamoğlu’nun B planı ortaya çıktı! İşte yerine bırakacağı isim

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP'deki grupların Ekrem İmamoğlu'nun siyasi geleceği üzerine yaptığı hesapları analiz etti. Özçelik, İmamoğlu'nun olası siyasi yasak ihtimaline karşı B planını devreye sokabileceğini belirtti. CHP içindeki karmaşa ve grup mücadelelerinin derinleştiğini ifade eden Özçelik ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi için alternatif isim arayışlarının sürdüğünü vurguladı. İsmet Özçelik, şunları kaydetti:

"CHP’de üç ana grup öne çıkmış durumda.

Özgür Özel ve çevresi…

Ekrem İmamoğlu’nun ekibi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu takımı.

Hepsi ayrı ayrı hesaplar yapıyor.

Elbette birlikte de oluyorlar.

Ama herkes birbirini yakından takip ediyor.

İmamoğlu PM’de etkili.

MYK ve Meclis grubunda da adamları var.

Sık sık bir araya geldikleri konuşuluyor.

YENİ GELİŞMELER

Bu arada devam eden dava…

İmamoğlu’nun başında sallanıyor.

Bu da onu “B planı”na zorluyor.

Yakın çevresinden edindiğim bilgi şu:

“Hakkındaki dava…

Mahkemece onaylanabilir.

Yani siyasi yasaklı olabilir.

Böyle bir işaret alınırsa durum değişir.

Karar kesinleşmeden harekete geçer.

CHP genel başkanı olmak ister.

Erdoğan da aynı durumdaydı.

Bu dalgayı büyütür.”

Kılıçdaroğlu çevresi de benzer düşüncede.

İmamoğlu’nun “B planı” olduğu inancında.

İSTANBUL BELEDİYESİ

Bu konu daha önce de gündeme gelmişti.

Yakın çevresi ile konuşmuştum.

CHP genel başkanlığını sormuştum.

“İstanbul 5-6 bakanlığa bedel.

Başkanlığı niye bıraksın?

Bu güçten kim vazgeçer?” demişlerdi.

Şimdi yerine bırakacağı isim tartışılıyor.

Belli ki bazı gelişmeler var.

Gökhan Günaydın’ın paylaşımı ilginç.

“Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen Ahmak Davası’nda, her nedense Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın durumunu merak edip yazıyla soruyor, İstanbul BAM da dosya için atama bekliyoruz diye cevap veriyor! Yaptıklarınızı biliyor, izliyoruz.”

Belgesini de yayınlamış.

KİMİ İSTİYOR

Yerine geçecek isim arayışı gündemde.

Yapay zekâ da kullanarak bir çalışma yapılmış.

Öne çıkan isim Sinem Dedetaş.

Üsküdar belediye başkanı.

Parti geçmişi yok.

Ama İmamoğlu’na yakın bir kişi.

İTİRAZLAR VAR

Ancak bu isme itirazlar gündemde.

“Kemal Çebi.

Küçükçekmece Belediye Başkanı.

İlçe başkanlığı da yapmış biri.

Partiyi de belediyeciliği de bilir.

Yediemin aranıyorsa Kemal Abi olsun” deniyor.

Daha şimdiden tartışma başlamış durumda.

PARİS GEZİSİ

İmamoğlu ile Paris’e gidenler…

17 kişinin ismi sayılıyor.

Tabi gitmeyenler de var.

Ortalık biraz karışmış.

Apar topar bir toplantı yapılmış.

Durum toparlanmaya çalışılmış.

Ne kadar etkili oldu bilemem.

Ama kulisler epeyce hareketli.

SONRASI

İmamoğlu’na yasak gelirse…

Ya da öncesinde CHP’nin başına geçerse…

İstanbul’a hakim olabilecek mi?

Yaşanan sıkıntı bu çerçevede ele alınıyor.

Hatta Erdoğan sonrası örnek veriliyor.

Erdoğan’ın hakim olamadığı vurgulanıyor.

“İmamoğlu işi garantiye alma peşinde.

Sözünden çıkmayacak birini arıyor” deniyor.

SORUNLAR TIRMANIYOR

CHP’de derinden bir mücadele yürüyor.

Parti içinde karmaşa yaşanıyor.

Belediye başkanları, milletvekilleri…

Önlerini görmekte zorlanıyor.

İlerdeki dönemi göremeyenler tedirgin.

Kendilerine yer bulmakta sıkıntı çekenler var.

Sorunlar da giderek tırmanıyor.

Bazı büyükşehir belediye başkanları…

Rahatsızlıklarını dillendirmeye başladı.

Yakında kokusu çıkar.

Gelişmeleri izliyoruz.

TÜZÜK KURULTAYI

Tüzük Kurultayı 6-9 Eylül arası yapılacak.

İlk mücadele burada yaşanacak.

Tüzükte planlanan değişiklikler…

Bakalım kimin dediği olacak?

Kurultay sonuçları önemli…

CHP’deki saflaşmayı da gösterecek."