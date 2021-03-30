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Siyaset İmamoğlu'nun ardından şimdi de Kılıçdaroğlu! "Sen reklamını yaptın şimdi sıra bende"
Siyaset

İmamoğlu'nun ardından şimdi de Kılıçdaroğlu! "Sen reklamını yaptın şimdi sıra bende"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu seçim kampanyası döneminde kendisine "Sana börek, kete yaparım ama oy vermem" diyen Mahruze Keleş’i yeniden ziyaret etti. Mahruze Teyze üzerinden prim yapan İmamoğlu'nun ardından CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Mahruze Keleş'e bir ziyarette bulunacağı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 15:08:00 - 2021-03-30 15:23:53

Seçildiği günden bu yana hizmet yerine şov ve reklam peşinde koşan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde seçim döneminde tanıştığı Mahzure Keleş'i yeniden ziyaret etti. Kameraları ve basın mensuplarını arkasına alarak Mahzure Keleş'in evine giden İmamoğlu, İstanbullulara şirin gözükmeye çalıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan derin sevgisi ile bilinen Mahzure Keleş'le bir süre sohbet eden İmamoğlu yapmacık tavırlar sergileyerek adeta şov yaptı.

İmamoğlu'nun reklam kokan ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Mahzure Keleş'i yarın ziyaret edeceği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun yapacağı bu ziyaret "Sen iyi reklamını yaptın şimdi sıra bende" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.

Başkan Erdoğan'ı davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dört gözle beklediğini belirten Mahzure Keleş, "Söz verdi gelecek. Bana 'İstanbul’a ayak basar basmaz ordayım' dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı en kısa zamanda bekliyorum" dedi.

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