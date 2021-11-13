İmamoğlu'nun amiri eşkıyalığa soyundu

Bakımsızlıktan yollarda kalan otobüslerini halkın ittirdiği İETT'nin amiri, eşkıyalığa soyundu. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Bağcılar'da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İETT aracının önünü kesen bir sürücü, otobüs şoförünün amiri olduğunu söyleyerek şoförü azarlamaya başladı. Araçtaki vatandaşlar duruma müdahale etmeye çalıştı. Tepkilerin büyümesi üzerine İmamoğlu'nun amiri aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İzmir'de de "Ben ESHOT Genel Müdürü'nün eşiyim" vakası

Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde de CHP’li bir başka belediye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesi ESHOT’un yöneticisinin eşi de İzmir trafiğinde adeta magandalığa soyunmuş, ESHOT otobüsünün önünü kesip trafiği birbirine katan kadın, tartıştığı şoförü de “Ben ESHOT Genel Müdürü'nün eşiyim. Göstereceğim sana" diye tehdit etmişti. Şoför ise işinden olmamak için şirret kadın hakkında mecburen şikayette bulunmamıştı.