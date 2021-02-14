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Siyaset İmamoğlu'nun açtığı kreşte LGBT propagandası
Siyaset

İmamoğlu'nun açtığı kreşte LGBT propagandası

Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi açan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, aynı yerleşke içinde Yuvamız İstanbul Kreşi'ni de faaliyete geçirdi. İmamoğlu'nun çocuklar için açtığı kreşte LGBT propagandası yapması dikkatlerden kaçmadı. Daha önce de LGBT renklerini kullanarak sapkınların propagandasını yapan İmamoğlu yine tepkileri üzerine topladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:25:00 -
İmamoğlu'nun açtığı kreşte LGBT propagandası

 yeniakit.com.tr 

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Kayabaşı’nda Özel Gereksinimli Bireyler Eğitim Merkezi (ÖZGEM) açtı. Törene CHP Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Başakşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ay ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar eşlik etti.

Aynı zamanda ÖZGEM yerleşkesi sınırları içerisinde Yuvamız İstanbul Kreşi de faaliyete geçirildi.

Çocuklar üzerinden LGBT propagandası

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yuvamıuz İstanbul Kreşi'nde LGBT propagandası yapması ise dikkatlerden kaçmadı. Kreşte LGBT bayrağının renklerinin yer aldığı görüldü. Daha önce de LGBT renkleri üzerinden sapkınların propagandasını yapan İmamoğlu, bu kez işin içine çocukları da katarak haddini iyice aştı!.. İBB kreşlerinde eğitim görecek olan çocukların nasıl bir propaganda ile karşı karşıya kalacakları merak konusu oldu!..

İmamoğlu daha önce de İBB TV'nin logosuna LGBT renkleri ekleyerek büyük tepkilere neden olmuştu.

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