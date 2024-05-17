İmamoğlu’nun 3 kriteri! Cahilliğine mi üzülelim nefretine mi?

Gazeteci Youtuber Mert Armağan sokak röportajı yaptığı İmamoğlu hayranı bir kadına İmamoğlu’nun üç kriterini sordu. Kadın, Kent lokantaları, Metrolar, Marmaraylar, metrobüsler, Kuzey Marmara Otoyolu Ayasofya Cami deyince Armağan, “Ayasofya Cami’yi İmamoğlu açtı. Çok tepkiler oldu diye konuşmayı Ti’ye alınca olanlar oldu. İşte o videonun tamamı. Videoyu izlediğinizde siz de Cahilliğine mi yoksa nefretine mi üzüleyim diyeceksiniz.