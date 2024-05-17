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Sosyal Medya İmamoğlu’nun 3 kriteri! Cahilliğine mi üzülelim nefretine mi?
Sosyal Medya

İmamoğlu’nun 3 kriteri! Cahilliğine mi üzülelim nefretine mi?

Yeniakit Publisher
2024-05-17 10:38:00 -

Gazeteci Youtuber Mert Armağan sokak röportajı yaptığı İmamoğlu hayranı bir kadın izleyenleri şaşkına uğrattı. Mert Armağan “Cehilliğine mi üzüleyim? Nefretine mi?” diye paylaştı.

Gazeteci Youtuber Mert Armağan sokak röportajı yaptığı İmamoğlu hayranı bir kadına İmamoğlu’nun üç kriterini sordu.  Kadın, Kent lokantaları, Metrolar, Marmaraylar, metrobüsler, Kuzey Marmara Otoyolu Ayasofya Cami deyince Armağan, “Ayasofya Cami’yi İmamoğlu açtı. Çok tepkiler oldu diye konuşmayı Ti’ye alınca olanlar oldu. İşte o videonun tamamı. Videoyu izlediğinizde siz de Cahilliğine mi yoksa nefretine mi üzüleyim diyeceksiniz.

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