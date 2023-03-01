İmamoğlu'nu köşeye sıkıştırdı: 2 yıl önce uyardık aklına şimdi geldi

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün düzenlediği "Deprem Eylem ve Müdahale Planı" toplantısında, "Uzmanlarla birlikte hazırladığımız Deprem Eylem ve Müdahale Planı'na uygun olarak afet hazırlık dahil bütçemizi revize edeceğiz. Ne kadar artırabiliyorsak, zaruri harcamalarımız bir yana konulmak şartıyla, deprem için ayıracağız. Merkezi idare ve tüm bakanlıkların seferberliğe davet ediyorum" diye konuştu.

Göksu: 2 yıl önce uyardık aklına şimdi geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "bütçeyi revize ediyoruz" açıklamasına Twitter'daki hesabından yanıt veren İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 2 yıl önce kentsel dönüşüm bütçesi için revizyon çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Göksu'nun İmamoğlu'na çağrısı şöyle:

"2 yıl önce İBB'ye kentsel dönüşüm için bütçe revizyonu çağrısında bulunmuştuk. İBB Başkanının bugün aklına geldi. Şimdi çağrımızı yineliyoruz. Haydi, hemen getirin teklifi, İBB Meclisinizde onaylayalım işe koyulalım!"

8 Mart 2021: Laf yapmayın iş yapın

Tevfik Göksu 8 Mart 2021 tarihindeki İBB Meclis Toplantısı konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

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"2021 yılında merkezi hükümetten yaklaşık 20 milyar lira para gelecek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Bu 20 milyar TL'nin yüzde 10'nu kentsel dönüşüm için ayırın. Önümüzdeki meclise de bütçe revizyonunu getirin. Yüreğiniz yetiyorsa önümüzdeki ay meclise bütçe revziyonunu getirin. Laf yapmayın iş yapın."