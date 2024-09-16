İmamoğlu'nu köşeye sıkıştıran gelişme! Bu defa, çok ama çok zorda

Star yazarı İbrahim Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasıyla ilgili tartışmaları değerlendirdi. Güneş, İmamoğlu'nun diplomasının usulsüz yollarla elde edildiği iddialarını ele aldı. İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta eğitim gördüğü üniversitenin Türkiye'de denkliğinin olmadığını belirten Güneş, bu konunun İstanbul Üniversitesi tarafından açıklığa kavuşturulması gerektiğini söyledi. İbrahim Güneş, İmamoğlu’nun siyasi kariyerini etkileyebilecek bu iddiaların önemine dikkat çektiği yazısında şunları kaydetti:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tek bir hayali var: Cumhurbaşkanı olmak... Bunun için herkesle gemileri yakmaya, her türlü riski almaya kararlı görünüyor. Ancak Gazeteci Erdem Atay'ın ortaya attığı bir iddia, "Saraçhane Medyası"nın bu iddiayı yalanlamak için göğsünü siper etmesi kafaları karıştırdı.

Zira Atay, İmamoğlu'nun üniversite sınavını kazanamadığı için Kıbrıs'ta Girne Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını daha sonra da İstanbul Üniversitesi'ne hem yatay hem de dikey geçiş yaptığını söylüyor.

Şimdi "ne var bunda diyenler çıkabilir?"

Bu sorunun cevabını da Gazeteci Nedim Şener veriyor.

Zira 1990 yılında İmamoğlu'nun Kıbrıs'ta okuduğu okulun Türkiye'de denkliği yok. Ayrıca o yıllarda vakıf üniversitesinden devlet üniversitesine geçiş de yasak. Yani ortada bir usulsüzlük olduğu görülüyor.

Geçiş yasa dışı olduğu için de İmamoğlu'nun sınıf arkadaşı Fatih Portakal ile birlikte okuduğu, mezun olduğu diploma aldığı süreç yok hükmünde. Yani İmamoğlu'nun bir diploması var. Ama o diploma yasa dışı elde edildiği için geçerli değil. En azından iddialar bu şekilde.

Şener bu durumu sosyal medya hesabından,

"Bu ancak iki şekilde olur...

Birincisi siyasi gücün kullanılması...

İkincisi, para gücünün kullanılması...

Ve ikisinde de yapılan iş hukuka aykırıdır." Diye yazdı.

Hatta, "İmamoğlu neyi, kimi; kaça nasıl, satın alacağını iyi bilir" diye sert ifadeler kullandı.

Bakalım tartışmaya İstanbul Üniversitesi nasıl katılacak?

Ancak CHP medyasının yıllarca askerliğini asteğmen olarak yapan Erdoğan için "diplomasi yok" diye tezvirat yapması... Gazeteci Rafael Sadi'nin Halk TV ekranında Erdoğan sınıf arkadaşım birlikte okuduk" açıklamasıyla ortam buz gibi olmuştu.

Düne kadar "diploması yok" diye Erdoğan'ı karalamaya çalışan CHP medyası, Saraçhane gazetecileri şimdi, İmamoğlu'nun yasa dışı yollarla üniversite okuduğu, başka öğrencilerin hakkını çaldığı iddiasını yalanlama telaşında...

Ama gerçeklerin geçte olsa gün yüzüne çıkmak gibi bir huyu vardır.

Takdir milletin elbette."