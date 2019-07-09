0553 313 94 23

İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti

Edirne tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılan Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek Başkan İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti.

09 Temmuz 2019 Salı 15:19
İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti

Edirne tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine katılan Tekirdağ’ın Ergene Belediyesi Başkanı Rasim Yüksel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek Başkan İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti.


Tarih ve Kültür Kenti Edirne’nin fethi ile başlayan ve 658 yıldır kesintisiz devam eden tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan güreşleri hafta sonu yapılan güreş müsabakaları ile tamamlandı. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’in de katıldığı 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde başpehlivanlar finalinde Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz 2019 yılı başpehlivanı oldu. Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel katılmış olduğu 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu’nu tebrik eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile bir arada olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Yüksel’in nazik davetini en kısa zamanda yerine getireceğini belirterek Ergene’ye geleceğini ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:19
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Develi’deki tarla yangınını itfaiye ekipleri söndürdü
    1. Develi’deki tarla yangınını itfaiye..
    2. Fenerbahçe izin verdi! Eljif Elmas..
    3. 'Sigara içmeyin' uyarısı yapmıştı!..
    4. Rus halkı S-400 anlaşmasını destekliyor
    5. BB Erzurumspor, Hasan Hatipoğlu’nu..
    6. Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor
    7. Hava kirliliği ölümcül akciğer..
    8. Tarsus’ta 600 litre kaçak boğma rakı..
    9. Murat Ağcabağ, MKE Ankaragücü..
    10. Hacı adayları, Sakarya’dan kutsal..
    11. İmamoğlu’nu Ergene’ye davet etti
    12. Suriyeli genç tabancayla vurularak..
    13. Çocukların yaz tatilinde adresi..
    14. Hatalı sollama yaptı, karşıdan gelen..
    15. Turizm elçileri gökyüzüne bırakılan..
    16. Hazine 11 milyar lira borçlandı
    17. Prof. Dr. Sezer’den bilime büyük katkı
    18. Tehlikelere davetiye çıkaran yabani..
    19. Başkan Akın misafirlerini ağırladı
    20. ’Yerinde Tarih Atölyesi’ öğrencileri..
    21. Kayıp öğretmen ölü bulundu
    22. Tünel inşaatındaki kazada bir işçi öldü
    23. Çalıştığı binadan aşağı düşen inşaat..
    24. Husilerden "Yemen'de 4 yılda 268..
    25. Keloğlan iki farklı tiyatro ile..
    26. Akaryakıt istasyonu girişi belediye..
    27. Güneydoğu Avrupa İş Birliği Süreci..
    28. Bursa’da hamile köpeği "havlıyor" diye..
    29. ’Erbil Türkoloji Yaz Okulu Programı’..
    30. Merkez Bankası kendi dijital parasını..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!