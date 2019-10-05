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İmamoğlu'ndan skandal hamle! Duraklara Çince tabela asıldı... Vatandaş isyan etti

İBB ile Çin arasında yapılan dostluk anlaşması kapsamında, toplu taşıma duraklarına Çince isimler asıldı. Bu skandal büyük tepki çekerken, sosyal medya kullanıcıları, "Ben gördüğüm tüm Çince tabelaları indireceğim, siz de indirin" çağrısı yapmaya başladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 14:05
İmamoğlu'ndan skandal hamle! Duraklara Çince tabela asıldı... Vatandaş isyan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay hattı üzerindeki duraklara Çince yazılmış tabelalar asıldı. Söz konusu uygulama tepki çekerken İBB'ye Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara yönelik gerçekleştirdiği zulüm hatırlatıldı.

İstanbul'da bazı toplu taşıma duraklarının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Çapa-Şehremini ve Pazartekke gibi tramvay duraklarında Türkçeye ek olarak Çince isimlere de yer verildiği görüldü. Çin güçlerinin Doğu Türkistanlılara akıl almaz zulümlerde bulunduğu bilinirken İBB'nin söz konusu uygulaması tepki çekti. Bazı bölgelerde sadece Çince tabela olması da dikkat çekti.

İBB ile Çin arasında yapılan 'dostluk anlaşması' kapsamında tramvay duraklarına Çince durak isimlerinin asılmasına özellikle sosyal medyada tepki gösterildi.

Sosyal medyada birçok vatandaş bu skandal uygulamaya tepki gösterirken, tabelaları sökme çağrısı da yapıldı. Bir kullanıcı, "Şişhane metroymuş burası. Ben gördüğüm her Çince tabelayı indireceğim. Sizler de görünce indirin." mesajı paylaştı.

Konuya ilişkin olarak sosyal medyada yer alan paylaşımlardan bazıları şu şekilde:

-Çin'in Uygur Türklerine yaptığı insanlık dışı muamele ve zulüm ortadayken İBB'nin Çin ile "dostluk anlaşması" yapıp bir de durak isimlerini Çince yazması akıl alır şey değil. Kendinize gelin

-İstanbul’da durak isimleri Çince yazılmış. İBB, Doğu Türkistan’ın işgali yıldönümünde Çin’e jest mi yapıyor? Yazıklar olsun.

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Çin arasında yapılan dostluk anlaşması kapsamında toplu ulaşım duraklarına Çince durak isimleri asıldı. Pekin yönetimi yüzbinlerce Doğu Türkistan

-Türk'ünü toplama kamplarında esir tutarken bu ‘jest’ nereden çıktı acaba?

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 14:05
  1. İstanbul
  2. İBB Çince tabela
  3. İBB
  4. Skandal

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  • Pinokyo ekrem Seyahat de daha ne projeler varPinokyo ekrem Seyahat de daha ne projeler var20 dk önce
    Yahu 140 yıl düşünsek bu aklımıza gelmez çin le kardeş şehiriz burnumuzun dibinde ki Halep Şam la değiliz indirin arapça tabelaları. Vsy anasınıbu herif çok tehlikeli..!
  • hasanhasan33 dk önce
    Çinde turkce tabelalar var mı? CHP demek gereksiz işler demek..israf demek..
  • Arjan Arjan 38 dk önce
    Örfüne adetine geleneklerine töresine milli ve manevi değerlerin bil tamamına aykırı bu ...siz Avrupa’nın besleyip Türkiye bin kucağına attığı en büyük alçaktır
  • MEHMETMEHMET40 dk önce
    Çok bilmişmüslümanakit okuyucularıbe hikmetse bu habere hiçyorum yapmamışlar.Mevzu D Türkistan olunca akitvari müslümanlarimamoğluyla ayni safta durabiliyorlardemek ki.
  • gökay keleşgökay keleş45 dk önce
    imamoğlu yapınca nie skandal oluyor...akp libelediyebaşkanısöyleseydi kiuygurtürkleri icincince tabelalarısökeceğim,akitolurakövgüleryağdırırdınız,,,imamoğlunusevmem ama, sizdeadilhabercilik yapın
  • ÖmerÖmer49 dk önce
    Arapçaya karşı olanların karşı olmayacağı gelişmedir. Şahsi fikrim İngilizce'de dahil hiç bir dilin böyle sokaklarda, dükkan tabelalarında olmamasıdır. Burası Türkiye ise Türk dili kullanılsın.
  • Atıf DedebayAtıf Dedebay52 dk önce
    Bu bir beşinci kol faaliyeti. Asıl meselelerle uğraşılmasın diye üretilmiş oyalama unsuru. Devler böyle bir şeye nasıl izin vermiş?
  • gerçek.gerçek.55 dk önce
    bu nasıl solculuk arkadaş hani emperyalizme karşıydın demekki rezidanslarda oturunca birden paranın kölesi olunuyor.

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