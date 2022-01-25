İmamoğlu'ndan pes dedirten sözler: Herkes kendi kaldırımını temizlemeli
Karla mücadele konusunda beceriksizliğini ve işbilmezliğini bir kez daha ortaya koyan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son açıklaması vatandaşları resmen isyan ettirdi.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışının ardından kapanan yollar ve kaldırımlarla ilgili yaptığı çağrı sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.
İstanbullulardan kendi kaldırımlarını temizlemesini isteyen İmamoğlu, "Pek çok ülkede apartmanlar kendi kaldırımını kendi temizler. Dükkanının önünü dükkan sahibi temizler. Belediye her kaldırıma adam koyamaz" ifadelerini kullandı.