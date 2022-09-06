İmamoğlu’ndan özel izinli inşaatın temelinden çıkan tarihi eserler ortadan kayboldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iş insanı Enver Yücel’in ismi dudak uçuklatacak bir skandala karıştı…

Kanal Siyasal geçtiğimiz günlerde attığı bir tweetle bu şok iddiayı duyurmuştu.

İstanbul-Beşiktaş’taki eski Devlet Güvenlik Mahkemesi’nin otopark bölümündeki 5 bin M2’lik paha biçilmez arazi Toprak Mahsulleri Ofisinden Enver Yücel’in sahibi olduğu Bahçeşehir Üniversitesi’ne geçmişti.

kanalsiyasalcom’da yer alan habere göre; Enver Yücel’in geçmişte tüm uğraşlarına rağmen İBB eski Başkanı rahmetli Kadir Topbaş döneminde söz konusu inşaatın dünya kültür mirasına da zarar verilme olasılığı gerekçesiyle izin verilmemişti.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINDA İMAMOĞLU’NDAN YÜCEL’E ÖZEL İNŞAAT İZNİ!

2020 yılında pandeminin başlamasıyla, sokağa çıkmanın yasak olduğu dönemde boğaza sıfır projenin inşaatı Ekrem İmamoğlu’nun özel izniyle başladığı ve Enver Yücel’in başladığı inşaattan çıkan tarihi eserlerin birden yok olduğu ortaya çıktı.

“TARİHİ SKANDAL”DA İDDİA EDİLEN İLİŞKİLER ŞOK EDİCİ

Ekrem İmamoğlu’nu yakından takip edenler ve siyaset dünyası; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi sahibi Enver Yücel arasındaki dostluğun eski yıllara dayandığını çok iyi bilir…

Dünyanın incisi İstanbul Boğazı’nda paha biçilmez arazide yapılan bu çalışmaların, başkan Ekrem İmamoğlu’nun Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat’ın gözetim ve kontrolünde yürütüldüğü iddia ediliyor.

Esas skandal iddia ise; Daire Başkanı Mahir Polat’ın kardeşi olduğu söylenen Turgay Polat isimli kişinin söz konusu arazinin sahibi olan Bahçeşehir Üniversitesi’nin sahibi Enver Yücel’in yardımcısı olması… Beşiktaş sahil düzenlemesi, Beşiktaş üst geçidi düzenlemesi sırasında arazideki kazı çalışmalarını birlikte yürüttükleri ve yönettikleri bazı üst düzey belediye çalışanları tarafından hoş karşılanmadığı bu sebeple de ilişkinin ortaya çıktığı söyleniyor.

‘’KAZIYI YAPAN TAŞERON AMERİKA’YA KAÇTI’’ İDDİASI

Kazı çalışmalarını başlatan inşaat şirketi sahibi belli aşamadan sonra korkarak projeye daha fazla devam ederlerse hayatlarının geri kalanını hapiste geçirmek zorunda olabileceklerini söyleyerek, sadece projeyi bırakmakla kalmamış ayni zamanda Türkiye’yi de terk ederek Amerika’ya yerleştiği iddialar arasında…

SON DURUM NE?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı işbirliğiyle inşaat durduruldu! Kaçak kazı ve inşaattan sorumlu olan herkes hakkında geniş çaplı soruşturmalar başladı.

TARİHİ TALAN ÖNCESİNİN DETAYLARI

Arkeologlar ve sanat tarihçileri tarafından Beşiktaş’taki Osmanpaşa Mektebi Sokakta yapılan arkeolojik kazılarda söz konusu tarihi buluntuların, İstanbul tarihi için çok önemli kalıntılar olduğu belgelenmişti.

Bahçeşehir Üniversitesi ek bina inşaatı sırasında ortaya çıkan kalıntılar, İstanbul Arkeoloji Müzesi tarafından bilimsel çalışmalarla derinleştirildi. Kazı sonucunda alanda 1879’da Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa için inşa edilen yalının kalıntılarına rastlandı.

Haremlik ve selamlık olarak iki yapıdan oluşan tarihi yalının harem bölümüne ait kalıntıların tespit edildiği, zemin kat kâgir yapı kalıntıları, harem arkasındaki hamama ait mimari yapı parçaları bulundu.

Giriş katın merdiven yapıları, 18’inci yüzyıla öncesine ait olduğu düşünülen paha biçilmez mozaik döşeme, yoğun çini parçaları ve yine 19’uncu yüzyıl öncesine ait damgalı tuğlalar tespit edildi.

Bu sebeple; Kadir Topbaş “Buraya inşaat yapılması ya da böyle bir inşaata müsaade edilmesi sadece İstanbul’un tarihine değil dünya kültür mirasına da verilmiş en kalıcı hasar olur” demiş ve 5 yıl boyunca inşaat iznini vermemişti.