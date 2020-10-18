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Gündem İmamoğlu'ndan Mustafa Akıncı mesajı!
Gündem

İmamoğlu'ndan Mustafa Akıncı mesajı!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, KKTC'de seçimleri kaybeden Mustafa Akıncı'ya teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 22:30:00 -
İmamoğlu'ndan Mustafa Akıncı mesajı!

Doğu Akdeniz'de Rum ve Yunan tarafı ile anlaşılmasını ve gerekirse taviz verilmesini isteyen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) topraklarını Rumlara peşkeş çeken dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yapılan seçimleri kaybetti.

Ersin Tatar, seçimleri kazanarak KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Bunun üzerine CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan hem tebrik hem teşekkür mesajı geldi.

İmamoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Ersin Tatar'ı tebrik ederken, Mustafa Akıncı'ya da teşekkür etmeden geçmedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar’ı tebrik ediyor, Mustafa Akıncı’ya da bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

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