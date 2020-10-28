  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İmamoğlu’ndan metro paylaşımı
Siyaset

İmamoğlu’ndan metro paylaşımı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, salgına karşı maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 22:22:00 -
İmamoğlu’ndan metro paylaşımı

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşlerinin ardından bugün hizmete alınacağını ifade eden İmamoğlu, “Hastanede olmam nedeniyle açılış törenimizi erteledik. 28 Ekim Çarşamba günü 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılmasına karar verildi. Bu hattın yapımında emeği geçen belediyemizin önceki yönetimlerine de yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas
Dünya

Karadeniz’de rotayı bir anda değiştirdiler! Rusya ve Fransa arasında beklenmedik temas

Karadeniz bölgesinde Rusya savaş uçakları, Fransız savaş uçaklarıyla karşı karşıya geldi.
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı
Dünya

Almanya, Türkiye'ye sağladığı istisnaları kaldırdı

Almanya, Türkiye karşıtlığına yeni tip koronavirüs salgınını da dahil etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye salgın nedeniyle yapılan..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay