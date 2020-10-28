İmamoğlu’ndan metro paylaşımı
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, salgına karşı maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulundu.
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşlerinin ardından bugün hizmete alınacağını ifade eden İmamoğlu, “Hastanede olmam nedeniyle açılış törenimizi erteledik. 28 Ekim Çarşamba günü 12.00 itibarıyla Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu İstanbulluların hizmetinde olacak. Bu hattın 10 gün boyunca İstanbullulara ücretsiz kullandırılmasına karar verildi. Bu hattın yapımında emeği geçen belediyemizin önceki yönetimlerine de yürekten teşekkür ediyorum” dedi.