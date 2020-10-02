İmamoğlu’ndan İsmail Saymaz’a ‘cuk diye’ oturan hediye: Dansöz tablosu

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Bir dediği bir dediğini tutmayan, hiçbir fikri alt yapısı olmamasına rağmen televizyon televizyon dolaşarak yorumculuk yapan ‘gazeteci’ İsmail Saymaz’ı dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ziyaretti.

İmamoğlu’ndan ‘manidar’ hediye

Saymaz’ın evinde gerçekleşen ziyaret sonrası İmamoğlu, Saymaz’a Mustafa Ayaz’ın bir tablosu ile Mustafa Kemal’in Nutuk’unu hediye etti.

Ziyareti büyük bir sevinçle Twitter hesabından duyuran Saymaz, şunları yazdı;

“İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu akşam evimizi ziyaret etti. İmamoğlu, düğün hediyesi olarak ressam Mustafa Ayaz’ın enfes bir tablosunu ve bir ‘Nutuk’ armağan etti. Sayın başkana ziyaretinden ve inceliğinden ötürü teşekkür ederiz.”

‘Dansöz’ tablosu akıllara Saymaz’ın kıvraklığını getirdi

İmamoğlu’nun Saymaz’a hediye ettiği ‘dansöz’ tablosu akıllara Saymaz’ın tutarsızlıklarını getirdi. Zira fikri kıvraklığıyla bilinen Saymaz’ın bir dediği diğerini tutmadığı konuların haddi hesabı yok.

“Herkese namaz kıldırırım”

Geçtiğimiz aylarda Habertürk'te yayınlanan programda Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Selman Öğüt ile tartışmaya giren İsmail Saymaz “İslamcılar bu ülkede azınlıktır. Bu ülkenin yüzde 99'u Müslümandır. Bu ülkede Kemalistler sayesinde ezan okunuyor namaz kılınıyor. Bu arkadaş Elif'in E'sini bilmez. Bu arkadaş iki rekat namaz kılamaz, bu Kur'anın K'sini bilemez. Ben bunların tümüne namaz kıldırırım" iddiasında bulunmuştu.

Daha kıbleyi bilmiyor!

Ancak Saymaz’ın içi boş sözlerini arşivler çürüttü. Herkese namaz kıldırabileceğini ileri süren Saymaz yıllar önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda kıbleyi dahi bilmediğini itiraf etmişti.

Saymaz yaptığı paylaşımda “Anneannemle annem namaz kılacaklar, bana kıbleyi sordular, mahcup oldum, komşuya sorduk, rezalete bakar mısın” dediği ortaya çıktı. Din kültürü dersinden de namaz dualarını bilmediği gerekçesiyle sınıfta kaldığını paylaşan Saymaz’ın bir başka mesajında ise, “Düşündüm de cenazeler hariç namaz kılmayalı yıllar oldu. En son Konya Alaaddin Camii’nde jübilemi yaptım” ifadelerini kullanmıştı.

Hem Kemalist hem değil

İmamoğlu’nun ‘Nutuk’ hediye ettiği Saymaz’ın, Mustafa Kemal ile de arası pek iyi değil. Hatta hiç iyi değil. Selman Öğüt’e karşı Kemalistleri savunan Saymaz’ı yine sosyal medya arşivleri ele verdi.

Saymaz geçmiş dönemde Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda ‘diktatör’ dediği Mustafa Kemal ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu;

“Benim ‘büyük atam yok’ filan yok, hiç olmadı, kendime de hiçbir zaman Atatürkçü demedim.”

"Atatürk'e karşı çıkmak neden vatana ihanet olsun"

"Atatürk diktatördü ama gel gör ki ben ev taşıyorum"

Komünizm hayranı

Bir gün İslamcı, bir gün Kemalist olan Saymaz, komünistleri de es geçmedi. Saymaz, Lenin’in Stalin’in posterleri ise süslenmiş duvarda orak-çekiçli komünist bayrağının altında gururla poz vermişti.

Saymaz’ın ‘komünist propaganda’ kokan fotoğrafı sosyal medyada büyük tepki çekmişti.