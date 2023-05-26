İmamoğlu'ndan ilginç 'PKK' cevabı: Tövbe estağfurullah
HDP ve Kandil'in sürekli destek açıklamasında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sorulan soru sonrası ilginç anlar yaşandı.
HDP ve Kandil'in sürekli destek açıklamasında bulunduğu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında canlı yayında Ekrem İmamoğlu'na sorulan soru sonrası ilginç anlar yaşandı.
Habertürk'e katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, PKK ile ilgili gelen soruya şaşırtan bir cevap verdi. Sosyal medyada çok tartışılan cevap kısa sürede gündem oldu.
"Tövbe estağfurullah"
İmamoğlu verdiği cevapta, ''Benim cumhurbaşkanı adayım “terör örgütü ile irtibatı olanın Allah belasını versin” dedi. Tövbe estağfurullah.'' ifadelerini kullandı.
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