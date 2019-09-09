İmamoğlu'ndan İBB'ye bir atama daha! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Özel Kalem Müdürü olarak Kadriye Kasapoğlu'nu atadı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü'ne Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği koordinatörü Kadriye Kasapoğlu getirildi.

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