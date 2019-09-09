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İmamoğlu'ndan İBB'ye bir atama daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Özel Kalem Müdürü olarak Kadriye Kasapoğlu'nu atadı.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:46
İmamoğlu'ndan İBB'ye bir atama daha!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Özel Kalem Müdürlüğü'ne Sosyal Demokrat Belediyeler Birliği koordinatörü Kadriye Kasapoğlu getirildi.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:46
  1. Kadriye Kasapoğlu
  2. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

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