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Medya İmamoğlu’ndan herkesi şaşkına çevirecek adım! Bayramdan sonra bunu yapacak
Medya

İmamoğlu’ndan herkesi şaşkına çevirecek adım! Bayramdan sonra bunu yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-23 14:05:00 - 2023-06-23 14:56:32
İmamoğlu’ndan herkesi şaşkına çevirecek adım! Bayramdan sonra bunu yapacak

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma ekibinin, Kurban Bayramı sonrasında önemli bir adım atacağını iddia etti.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Ekrem İmamoğlu ve yakın çalışma ekibinin, Kurban Bayramı sonrasında önemli bir adım atacağını iddia etti. “İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle bir araya gelecek” ifadelerini kullanan Saymaz, “Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor” dediği yazısında özetle şunları kaydetti:

“İmamoğlu ve yakın çalışma ekibi, Kurban Bayramı sonrasına hazırlanıyor. Değişim manifestosu hazırlandıktan sonra İmamoğlu, CHP'li siyasetçilerle, il başkanlarıyla ve partililerle biraraya gelecek.

Manifestosunu topluma açacak.

Sonra siyasi kadrosunu ilan edecek.

Bu kadro ilçe ve il kongrelerinde gerekirse liste çıkaracak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İmamoğlu, dün “Adayım” demedi.

Ancak akıbeti o da görüyor.

Kılıçdaroğlu'nun geri çekilmeyeceği artık anlaşıldığına göre şartlar İmamoğlu'na aday olmaktan başka bir imkan bırakmıyor.”

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Yorumlar

Vedat

Ekoniden bahset bosver chp miydem bulandi artik birisi dugmeye basmis gece gunduz tv de gazete bunlar var gecin bu isleri
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