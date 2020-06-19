İmamoğlu'ndan görülmemiş çakallık! Bitme aşamasındaki AK Parti'nin projesini sahiplendi

yeniakit.com.tr

Göreve geldiği günden beri İstanbul’a elle tutulur bir hizmet getirmeyen Ekrem İmamoğlu şimdi de AK Parti yönetiminde inşaatına başlanan projeleri sahiplenmeye başladı.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu 2014 yılında AK Parti belediyeciliği döneminde inşaatına başlanmış olan ve tamamlanmasına az bir zaman kalan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesini kendisine mal etmeye çalıştı.

İşgüzarlığa tepki gecikmedi

Proje alanına kendi imzasının bulunduğu afişler astıran CHP’li İmamoğlu, AK Parti’nin başlattığı metro projesini kendisininmiş gibi lanse etti. İmamoğlu’nun işgüzarlığı çevre halkı tarafından tepkiyle karşılanırken sosyal medyada da İBB’ye tepki gösterildi.