  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

İmamoğlu'ndan görülmemiş çakallık! Bitme aşamasındaki AK Parti'nin projesini sahiplendi

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yeni projeler üretmek yerine AK Parti belediyeciliği döneminde başlanan projelere sahip çıkmaya başladı. İmamoğlu, tamamlanmak üzere olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı inşaatına kendi imzasının bulunduğu afişler bastırarak projeyi kendisine mal etmeye kalkıştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:06:00 - 2020-06-19 15:16:13
İmamoğlu'ndan görülmemiş çakallık! Bitme aşamasındaki AK Parti'nin projesini sahiplendi

 yeniakit.com.tr 

Göreve geldiği günden beri İstanbul’a elle tutulur bir hizmet getirmeyen Ekrem İmamoğlu şimdi de AK Parti yönetiminde inşaatına başlanan projeleri sahiplenmeye başladı.

Skandallarıyla gündemden düşmeyen İmamoğlu 2014 yılında AK Parti belediyeciliği döneminde inşaatına başlanmış olan ve tamamlanmasına az bir zaman kalan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesini kendisine mal etmeye çalıştı.

İşgüzarlığa tepki gecikmedi

Proje alanına kendi imzasının bulunduğu afişler astıran CHP’li İmamoğlu, AK Parti’nin başlattığı metro projesini kendisininmiş gibi lanse etti. İmamoğlu’nun işgüzarlığı çevre halkı tarafından tepkiyle karşılanırken sosyal medyada da İBB’ye tepki gösterildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ekonomist

bu adamın dini imanı hırsızlık bu nedir ya.
  • Yanıtla

he he
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı