İmamoğlu'ndan giderken ayrı, dönerken ayrı eziyet

14 Mayıs seçimlerine 1 hafta kala Türkiye tarihinin en büyük mitinglerinden birini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde resmi rakamlara göre 1 milyon 700 bin kişiyle bir araya geldi. Büyük İstanbul mitingine katılan vatandaşlarımıza CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'den giderken ayrı, dönerken ayrı zulüm yapıldı.

Giderken 'Yürüyen merdive ve asansörler arızalı' denildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmek isteyen vatandaşlarımızın miting alanına gidişi İBB yönetimi tarafından adeta engellenmek istendi. Miting alanına Atatürk Havalimanı metrosuyla ulaşmak isteyen vatandaşlarımız İBB tarafından 'Bozuk' denilen asansör ve yürüyen merdivenler nedeniyle yürüyerek gitmek zorunda kaldı.

Dönüşte metrolar kapatıldı

Mitinge katılmak isteyen vatandaşlarımızın gidişini engelleyemeyen İBB dönüşte bir skandala imza attı. İBB sorumluluğunda olan Atatürk Havalimanı metrosu miting bitiminde seferlerini durdurma kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi mitingine katılan milyonlarca insan miting çıkışında yaya olarak evlerine ulaşmaya çalıştı. Skandal muameleyle karşı karşıya kalan vatandaşlar İmamoğlu yönetimine isyan etti.