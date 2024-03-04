İmamoğlu'ndan giderayak son vurgun: Usulsüz ihalelere itiraz eden bürokratları...

2019 yerel seçimleriyle İstanbul'un başına geçen ve göreve geldiği ilk günden itibaren adı skandal ve yolsuzluklar ile anılan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu, giderayak son bir vurgun derdine düştü.

USULSÜZ İHALE KRİZİ

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi İBB'yi talana başlayan Ekrem İmamoğlu, usule aykırı ihaleler açmaya başladı. İBB Haber'in haberine göre, İBB'de seçimden önce hızlandırılan ihaleler krize enden oldu.

İMZA ATMAK İSTEMEDİLER

İmamoğlu'nun son vurgununa karşı çıkan bazı bürokratlar bazı ihale dosyalarına Sayıştay tarafından "zimmet" çıkarılacağı ve yargılanmaya neden olabileceği gerekçesiyle imza atmak istemedi.

İMAMOĞLU BÜROKRATLARI GÖREVDEN ALDI

Bürokratların ihale sürecini baltalamasından rahatsız olan CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu ise, 4 müdür ve 11 memuru ihale dosyalarına imza atmadıkları gerekçesi ile görevden aldı.

YANDAŞA PEKEŞ ÇEKİLEN İHALELER

Kamuoyuna düşen haberler sonrası Ekrem İmamoğlu'nun daha yandaşına peşkeş çektiği ihaleler tekar gündem oldu. İşte o ihalelerden bazıları...

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB), Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda, usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslendiği ortaya çıkmıştı.

Söz konusu incelemelerde göre İETT Bakım ve Onarımına ilişkin yapılan toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlenmişti.

Yandaşa peşkeş çekilen bakım onarım halelerinden; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlenmişti.

3 ÖZEL ŞİRKETE VERİLDİ

Öte yandan İmamoğlu'nun vurgununa dair kanıtlar derinleşirken müfettişler, İBB Reklam Alanı Kiralama ve Vinil Baskı İşleri ihalesinin de mevzuata aykırı olarak 4 farklı ihale ile Kültür A.Ş'ye verildiğini ortaya çıkarmıştı. Kültür A.Ş'nin de aynı işleri 7'ye bölerek 1 milyar liranın üzerinde bedelle, ihaleye katılma yeterlilik ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete verdiğini tespit edilmişti.

MEVZUATLARA AYKIRI UYGULAMA

Skandallarına her gün bir yenisi ekleyen Ekrem İmamoğlu, ayrıca İBB reklam alanlarını Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. vasıtasıyla istediği reklamcılara ihalesiz bir şekilde pazarlama sözleşmesi ile kiralamıştı.

ÇİZME VURGUNU

Ayrıca geçen yıla damgasını vuran en büyük İmamoğlu yolsuzluklarından biri de itfaiye çizmesi ihalesiydi. Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB çizmelere piyasa değerinin 3 kat fazlası para ödediği ortaya çıktı. İBB tek katılımcılı ihaleyle bir çift itfaiyeci çizmesine 13 bin 825 TL, 2 bin çiftine 27.6 milyon TL ücret ödedi.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA DAVASI

Ayrıca CHP'li Başkan Ekrem İmamoğlu hakkında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde şartları oluşmayan bir firmaya ihale verilmesiyle ilgili "ihaleye fesat karıştırma" suçundan hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. (TR Haber)