İmamoğlu’ndan flaş hamle! O isim, "Çok şaşırdım" deyip duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu’nun, çalıştığı düşünce kuruluşuna "Neden kaybettik?" sorusuna cevap arayan bir çalışma yaptırdığını belirtti. Övür, yazısında özetle şunları kaydetti:

“(...) İmamoğlu çalıştığı düşünce kuruluşuna "Neden kaybettik?" muhasebesi yaptırmış. Kendisiyle ilgili tek satır olmamasına şaşırmadım ama şuna şaşırdım:

"Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz Kılıçdaroğlu gitti, yerine gerçek dışı, kurgu bir karakter olan Kılıçdaroğlu geldi."

Sahi mi? Bunlar olurken siz neredeydiniz?”



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