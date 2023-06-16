İmamoğlu’ndan flaş hamle! O isim, "Çok şaşırdım" deyip duyurdu
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu’nun, çalıştığı düşünce kuruluşuna "Neden kaybettik?" sorusuna cevap arayan bir çalışma yaptırdığını belirtti.
Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu’nun, çalıştığı düşünce kuruluşuna "Neden kaybettik?" sorusuna cevap arayan bir çalışma yaptırdığını belirtti. Övür, yazısında özetle şunları kaydetti:
“(...) İmamoğlu çalıştığı düşünce kuruluşuna "Neden kaybettik?" muhasebesi yaptırmış. Kendisiyle ilgili tek satır olmamasına şaşırmadım ama şuna şaşırdım:
"Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz Kılıçdaroğlu gitti, yerine gerçek dışı, kurgu bir karakter olan Kılıçdaroğlu geldi."
Sahi mi? Bunlar olurken siz neredeydiniz?”
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