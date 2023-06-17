İmamoğlu’ndan flaş hamle! Bunu hiç kimse beklemiyordu

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından peş peşe yaptığı değişim çıkışları, genel başkanlığa aday olacağı şeklinde yorumlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesi sonrası İstanbul’da bir grup ilçe belediye başkanı ile bir araya geldi.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, İmamoğlu başkanlarla görüşmeye ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı. Kılıçdaroğlu’yla görüşmesinde değişimle ilgili fikirlerini anlattığını aktaran İmamoğlu’nun “çok fazla detay paylaşmadığı” belirtildi. Başkanların da İmamoğlu’na “Belirsizlik sıkıntı yaratıyor. Nasıl bir değişim öneriyorsunuz, kamuoyu merak ediyor” sorusunu yönelttiği kaydedildi.

Bunun üzerine de İmamoğlu’nun, “Kısa sürede belirli olacak. Kamuoyuyla da paylaşacağız. Genel başkanla da çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok. Bu değişimin içinde herkesin olması lazım, katkı sağlaması lazım” yanıtını verdiği aktarıldı.

Ayrıca İmamoğlu’nun partideki değişimin yerel seçimlerden önce gerçekleştirilmesine yönelik vurgusunu yinelediği kaydedildi. İmamoğlu’nun önümüzdeki günlerde ilçe başkanları gibi parti örgütlerinden isimlerle “değişim görüşmelerini sürdüreceği” öğrenildi.

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