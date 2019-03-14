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İmamoğlu'ndan eşcinsel sapkınlara mesaj mı? Çocuklara giydirdiler

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun açılış yaptığı bir törende, belediyenin LGBT sapkınlarının kullandığı renkleri çocuklara giydirmesi dikkat çekti.

14 Mart 2019 Perşembe 19:38
İmamoğlu'ndan eşcinsel sapkınlara mesaj mı? Çocuklara giydirdiler

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün mevcut belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü ilçesinde yapımı tamamlanan Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı, Fakir Baykurt Kütüphanesi ve Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı'nın açılışlarını gerçekleştirirken ilginç bir eyleme imza attı.

LGBT sapkınlarının kullandığı renkleri çocuklara forma diye giydirilmesi dikkat çekti.

Sembol olarak kullanıyorlar

LGBT'li sapkınlar, 7 renkten oluşan gökkuşağı renklerini simge olarak kullanıyor ve sapkınlığı yaymak için propaganda malzemesi yapıyorlar. 

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 19:38
  1. İstanbul
  2. LGBT sapkınları
  3. eşcinsel sapkınlar
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • BOYCOTT ISRAELBOYCOTT ISRAEL25 dk önce
    LGBT sapiklar "6" renk kullanir..hicbir zaman "7" renk kullanmazlar..Fotodaki renklerde biraz karisik cünkü sari renk portakaldan sonra gelir sapiklarda..Imamoglunu hic sevmem cünkü Kilicdaroglunun fetö/pkk örgütünden ama yukardaki haber hicde olmamis..LGBT pislikler kizmasinda sonra..

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