İmamoğlu'ndan eşcinsel sapkınlara mesaj mı? Çocuklara giydirdiler CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'nun açılış yaptığı bir törende, belediyenin LGBT sapkınlarının kullandığı renkleri çocuklara giydirmesi dikkat çekti.

31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün mevcut belediye başkanlığını yaptığı Beylikdüzü ilçesinde yapımı tamamlanan Hasan Doğan Stadı ve Sosyal Yaşam Alanı, Fakir Baykurt Kütüphanesi ve Kavaklı Sağlık ve Yaşam Alanı'nın açılışlarını gerçekleştirirken ilginç bir eyleme imza attı. LGBT sapkınlarının kullandığı renkleri çocuklara forma diye giydirilmesi dikkat çekti. Sembol olarak kullanıyorlar LGBT'li sapkınlar, 7 renkten oluşan gökkuşağı renklerini simge olarak kullanıyor ve sapkınlığı yaymak için propaganda malzemesi yapıyorlar.

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