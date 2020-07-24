İmamoğlu’ndan ‘davetiye’ yalanı

Koca bir seneyi sıfır icraatla geçiren CHP’li İBB Başkanının seçimde verdiği sözlerin hiçbirini tutmadığı bildirildi. Seçim beyannamesinde ‘şeffaflıktan dem vuran’, ‘ulaşım sorununu çözeceğini’, ‘metro hatlarını iki katına çıkaracağını’ iddia eden İmamoğlu tüm sözlerinin üzerine yattı.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde verdiği bütün sözleri sümen altı ettiği ortaya çıktı. Yerel seçimler öncesinde hiçbir gerçeklik payı olmayan projelerini bol keseden savuran İmamoğlu’nun koca bir senede verdiği sözlerden bir tekini bile yerine getiremediği öğrenildi. Yol, metro, otopark, şeffaflık ve daha birçok noktada verdiği sözleri hiçe sayan İmamoğlu’nun tam aksi yönde icraatlar gerçekleştirdiği belirlendi.

Hiçbir sözünü tutmadı

PKK’nin siyasi kanadı HDP’nin desteğiyle yerel seçimleri kazanan İmamoğlu’nun balonu yavaş yavaş sönüyor. ‘Seçim beyannamesinde belirttiği mega vaatlerin hiçbirini yerine getirmeyen İmamoğlu, Türk siyasi tarihine büyük bir hüsran olarak geçmeye hazırlanıyor. Sürekli olarak ‘şeffaflıktan’ dem vuran ve ihaleleri canlı yayınlayacağız diyen İmamoğlu döneminde gerçekleştirilen 255 ihaleden sadece 5 adedi canlı yayınlandı. Canlı yayınlanan 5 ihalenin 3’ü daha sonra sudan bahanelerle iptal edildi. Yine yıl içinde encümendeki ihalelerin sadece yüzde 39’luk bir oranı canlı olarak yayınlandı. İmamoğlu talimatıyla gerçekleştirilen ihalelerin büyük bir kısmı da davet ya da pazarlık usulüyle oldu.

Bir yılda 0 kilometre metro!

Hiçbir şey yapmayıp da her şeyi yapıyormuş gibi görünen CHP’li İmamoğlu’nun skandalları bu kadarla da kalmadı. Seçim beyannamesinde ‘1 sene içinde 30 kilometre metro yolu yapacağını’ iddia eden İmamoğlu, 0 kilometre yol yaparak büyük bir başarısızlığa imza attı. ‘Ulaşımı rahatlatacağı’ iddiasında bulunan İmamoğlu, koltukta bulunduğu süre zarfında, yol yapım ve ulaşım noktasında planını çizip, ihalesini gerçekleştirip yapımına başladığı bir tane projesi olmadı. Kadim şehir İstanbul’u bir derebeyi edasıyla yöneten İmamoğlu, seçim beyannamesinde belirttiği tünel sözünü de gerçekleştiremedi. Kendisine 1 kilometrelik tünel hedefi koyan İmamoğlu sadece 100 metrelik bir tünel açabildi.

Otopark yatırımı %80 azaldı

İstanbul’un kaybedecek tek bir saniyesi bile yok’ dedikten sonra soluğu Bodrum’un kızgın kumsallarında alan İmamoğlu, kadim şehri projesizliğe mahkum ediyor. Seçim meydanlarındaki söylemlerinin aksine İmamoğlu döneminde ulaşım iyice keşmekeş halini aldı. İstanbul’daki otopark yatırımları yüzde 80 oranında azaldı. Yine İmamoğlu tarafından hayata geçirilen tek bir otopark projesi bile olmadı.