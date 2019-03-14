İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: "Kovun gitsin demedim, emekli edin gitsinler dedim”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine yönelik söylediklerine üzüldüğünü belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı şununla ilgili benim şunu dediğimi ifade etmiş. ‘Kovun gitsin’ demişim. Asla benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Şunu dedim, ‘İstanbul’da yoruldular, onlar söylüyor metal yorgunluğu var dediler. Ben de ‘emekli edin gitsinler, gönderin gitsinler’ dedim. Ama kovun demedim” dedi.

31 Mart Yerel Seçim Çalışmalarını Çatalca’da sürdüren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, bölge halkı esnafını, pazarcıları ve vatandaşları ziyaretin ardından 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında İlyas Çokay Devlet Hastanesini ziyaret etti. Burada başhekimliğe çıkan İmamoğlu, çiçek takdiminde bulunarak hastane çalışanlarının Tıp Bayramı’nın kutladı. Hastaneden ayrılan İmamoğlu, sonrasında ise ilçe meydanına gelerek kendisini bekleyen coşkulu kalabalığa hitap etti.

Çatalca’nın tarım alanındaki önemine değinen İmamoğlu, “Kadınların bu şehrin çalışanı olmalarını istiyoruz. Üreteni olmalarını istiyoruz. Pazarın girişinde bir ablamızla karşılaştık. Bahçesinde yetiştirdiği ürünleri satıyor. Biz bu kentin kırsalı üretsin istiyoruz. Biz bu şehrin bakın sadece Çatalca’da 150 bin hektarın üzerinde tarım alanı var. Biz Çatalca’yı birilerinin heba etmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Dünyanın en gelişmiş kentlerinde yanı başında bulunan kırsallar en değerli yerleridir. Oraya insanlar giderler, ziyaret ederler, alışveriş yaparlar, tarım ürünü alırlar, evlerine dönerler. Hem mutlu olurlar, hem keyif alırlar, hem enerji depolarlar. Dolasıyla Çatalca ve onun gibi ilçelerimiz aslında İstanbul’un en kıymetlisi, biz bunu Çatalca’ya hissettirmek istiyoruz. Biz Çatalcalının kendi hazinesi olan bu toprakları Çatalcalının en iyi şekilde değerlendirmesine fırsat tanımak istiyoruz. Kimsenin oyuncağı olmasını istemiyoruz” diye konuştu.

"Köylü Ekrem İmamoğlu olarak sizlere söz veriyorum”

Çatalca’yı çok sevdiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, “Ben Çatalca’yı çok seviyorum, doğasını, havasını, suyunu. Kol Kola çok güzel işler yapacağız. Çatalca benim gözbebeğim. Kırsalındaki insanların en iyi şekilde üreteceği ürünleri İstanbul’dan gelecekler. Biz bu şehrin kırsalına İstanbulluları kolay ulaştıracağız. Tertemiz yollarla ulaştıracağız. Köyleriniz pırıl pırıl olmasını sağlayacağız. Gıdaya, hayvancılığa uygun hale getirilip ona uygun alt yapıyı sizin kırsalınızda var edeceğiz. Dünyada çok güzel örnekleri var. Diyeceksiniz ki bu işleri başarmak ne kadar güzelmiş, bu köyler ne kadar güzelmiş. Bu köylere hizmet yapılınca, dünyanın en güzel yeri oluyormuş diyeceksiniz. Onun için Çatalca’nın en güzel köylerine müjdeler olsun ki, size Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak söz veriyorum. Daha doğrusu düzeltiyorum, Köylü Ekrem İmamoğlu olarak size söz veriyorum, köy çocuğuyum ben” şeklinde konuştu.

"Kovun gitsin demedim, emekli edin gitsinler dedim”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir sözüne çok üzüldüğünü ifade ederek konuşmasını sürdüren İmamoğlu, "Benimle kavga etmeye çalışmasınlar, boş uğraşmasınlar. Ben hiç umursamam, ben sizinle moral bulurum, sıkıntıları konuşurum, çözümleri anlatırım, benim işim sizinle, benimle kavga arayanlarla değil. Mesela son bir cümle beni çok üzdü, onu söyleyeceğim burada. Sayın Cumhurbaşkanı şununla ilgili benim şunu dediğimi ifade etmiş. ‘Kovun gitsin’ demişim. Asla benim ağzımdan böyle bir şey çıkmadı. Şunu dedim bence de yakışıyor demek, ‘Yoruldular, İstanbul’da yoruldular. İstanbul’da ben söylemiyorum, onlar söylüyor metal yorgunluğu var dediler. Ben de ’emekli edin gitsinler, gönderin gitsinler’ dedim. Ama kovun demedim. Seçilmiş bir insan kovularak gönderilmez kardeşim. İstanbul’a gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım” ifadelerini kullandı.

"5 yıl sonra Cumhurbaşkanı da bana oy verecek”

Herkesin oyunu almak için yola çıktığını söyleyen İmamoğlu, “Ben bu yola çıktığım itibariyle kötü kelime kullanmayacağımı söyledim. Dolayısıyla ’kovun gitsin’ demedim duysunlar. Benimle vallahi kavga etmeye çalışmasınlar, efendim Ekrem İmamoğlu Sayın Cumhurbaşkanı’na cevap vermem öyle bir şey olmaz. Kaldı ki 1 Nisan’dan sonra o görevine devam ediyor, beraber işbirliğimiz olacak, hatta iddiam var o da 5 yıl sonra bana oy verecek. Ben herkesin oyunu almak için yola çıktım” dedi.