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İmamoğlu'ndan CHP'deki akraba kıyaklarına sert tepki: Burası eş, dost, akraba yeri değil

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelerde patlak veren akraba atamalarına sert tepki göstererek "Derhal gereğini yapmaları gerekiyor. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez." dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:55
İmamoğlu'ndan CHP'deki akraba kıyaklarına sert tepki: Burası eş, dost, akraba yeri değil

Yerel seçimlerin ardından işbaşı yapan CHP'li belediyelerde ortaya çıkan akraba atama skandallarına hergün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın kardeşlerini belediyenin şirketlerine üst düzey görevliler olarak atanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na CHP'deki skandallar soruldu.

'Burası eş, dost, akraba yeri değil'

İmamoğlu, CHP'li belediyelerdeki akrabaların işe alımıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine "Hiç fark etmiyor. Derhal gereğini yapmaları gerekiyor. Bugüne dair değil. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak. 'Ama çok marifetli' deniliyor. Gitsin marifetini başka yerde değerlendirsin, iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. 'Öbür taraf 105 insan yapıyor, bizdeki 5 insan yapıyor. Bizdeki az' denilmesi hiç fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal, düzeltecek. 'Kusura bakmayın hemşehrilerim. Ben bunu düzeltiyorum, işime bakıyorum' diyecek." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 15:55
  1. İstanbul
  2. ekrem imamoğlu
  3. chp akraba atamaları
  4. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş

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