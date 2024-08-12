İmamoğlu'ndan büyük pişkinlik! "Bas bas paraları Leyla'ya" mı Eko Başkan?

Star yazarı İbrahim Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lüks harcamalarını eleştirdi. Güneş, İmamoğlu'nun yurt içi ve yurt dışı gezileriyle İstanbul'u ihmal ettiğini ifade etti. CHP'li İmamoğlu'nun, sosyal medya üzerinden "bas bas paraları Leyla'ya" temalı mesajlarla taşlanmasına dikkat çeken Güneş, siyasette bu tür anlayışların değişmesi gerektiğini belirtti. İbrahim Güneş, şunları kaydetti:

" "İstanbul nimet nimet" dedi mi? Dedi...

Verdiği Vaatler için "Unuttum" dedi mi? Dedi...

"Tatil bana yakışıyor" dedi mi? Dedi.

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Hadi itiraf edin hepiniz İmamoğlu'nu kıskanıyorsunuz.

Yok efendim "Saraçhane Medyası"nı da peşine takmış 22 milyonluk Roma turu yapmış, Yok efendim maç izlemeye Bodrum'daki tatiline mola verip özel uçuk tutup, Berlin'e gitmiş."

Yok efendim "Paris'te after partilerde eğlenip, CHP'lilerle güzel para eziyormuş"

Yani siz eğlenmeyi bilmiyorsunuz, gece gündüz şantiye geziyorsunuz diye CHP'liler de sizin gibi olmak zorunda mı?

Sanki İmamoğlu hem yurt içinde hem yurt dışında tur üstüne tur atıyor. Kent kent ülke ülke geziyorken, İstanbul'u ihmal ediyor!

Yani üstün yetenekleri ve ekibiyle yarı zamanlı başkanlık sistemini İstanbul'a kazandırmış bir lideri kıskandığınızı itiraf edemiyorsunuz da

karalıyorsunuz.

Çıkıp "bas bas paraları Leyla'ya" temalı sosyal medya mesajlarıyla CHP'lileri taşlıyorsunuz. Yapmayın lütfen.

Artık bu siyaset anlayışını değiştirmenin zamanı gelmedi mi?

Seçimde İmamoğlu'nun rakibi olan Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kaybettiği halde çıkmış bu yaz sıcağında depremin vurduğu kentleri tek tek dolaşıyor.

Şantiye şantiye geziyor.

Kalıcı konutların hızla bitirilmesi için ter döküyor.

Daha geçen gün Bağcılar'da kentsel dönüşüm ve millet bahçesi töreninde çıkmış,

"Seçimi kazansak da kaybetsek de sözümüzü tutacağız dedik. Bizim için aslolan İstanbullulardır... Yarısı bizden kampanyamızı başlatmıştık. Bu kampanya dahilinde 2 buçuk ayda 1 milyon 225 bin konutu ve bu konuta ilişkin başvuruları aldık. Yarısı bizden kampanyasını sürekli hale getirdik" diye konuşuyor.

Konuşuyor da kime konuşuyor...

Zira karşımızda AK Partili Şebnem Bursalı'nın cebinden ailesinin yanına gittiği tatilde, paylaştığı bir ıstakoz fotoğrafı üstünden günlerce linç eden bir kitle var. Aynı kitle CHP'li olunca "az önce şu tabakta çeyrek porsiyon domuz vardı" diyeni alkışlıyor. Roma, Berlin, Paris'te gezen, paraları ezen İmamoğlu'nu "başkanıma yakışıyor" anlayışıyla savunmaya çalışıyor. Yani sözün özü Saraçhane Medyası'nın kalemşorlarıyla mücadele etmek de onların etkilediği kitleyi ikna etmek de zor...

Ne diyelim Allah sonumuzu hayretsin. Sonuçta takdir milletin...

Az kalsın unutuyordum.

Bu da Paris'teki Kent Lokantası...

Maşallah CHP'lilerin masasında bir kuş sütü eksik."