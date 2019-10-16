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İmamoğlu’ndan ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten dönüş! ‘İsraf’ bahane Halk Süt için 60 yeni araç şahane

Seçimlerden sonra İBB'deki araç sayısının çok fazla olduğunu belirterek 'İsraf' söylemini dilinden düşürmeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, süt dağıtımı projesi için İBB’ye 60 araç daha kiraladı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 15:08
İmamoğlu’ndan ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten dönüş! ‘İsraf’ bahane Halk Süt için 60 yeni araç şahane

 yeniakit.com.tr 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünden itibaren İstanbul'da günde 750 bin litre sütün ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı. İmamoğlu, projeyi "Çocuklarımıza haftada 2 litre olmak üzere aylık toplam 8 litre ücretsiz süt desteği vereceğiz. 60 panelvan aracımız var. 120 arkadaşımız bu amaçla İstanbul’un 39 ilçesini karış karış dolaşacaklar. Her çocuğumuzun evine söz verdiğimiz gibi ayda 8 litre sütü götüreceğiz. Proje kapsamında; 76 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye, 92 bini aşkın çocuğa ulaşacağız ve ayda yaklaşık 750 bin litreye yakın süt dağıtacağız. Bu ise yılda 9 milyon litre süt anlamına geliyor” sözleriyle duyurdu.

1717 araç israf diyordu, 60 ekledi

İstanbul'da seçimlerden sonrası göreve gelmesinin ardından İBB'ye ait 1717 aracın israf olduğunu belirterek zabıta, evde sağlık hizmetleri gibi araçları Yenikapı'ya toplayan İmamoğlu, yeni projesi için İBB'ye 60 araç daha kiraladı. İmamoğlu'nun İBB'deki araç sayısının yapılan hizmetin çok çok üstünde olduğunu söyledikten sonra süt projesi için 1717 aracın üzerine 60 araç daha kiralaması "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 15:08
  1. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
  2. halk süt

YORUM YAZ

  • akifakif9 dk önce
    gerizekalılar adam beygirle mi süt dağıtsın...Beyin bedava
  • Kaktus SydneyKaktus Sydney17 dk önce
    Sovman! Imamoglu bir yana Turk hukumeti ve bunun gibi yoneticilerin neden cocuklara sut tuketiminde israrini anlamiyorum. Evet sut cok degerli bir kalsiyum kaynagi ama pastorize ve homozenize edilmeden taze olarak inekten sagildiginda tuketilirse faydasi var. Baska bir kosulu da hayvanin fitrata uygun serbest gezerek kimyasal spray sikilmamis otla beslenmesi. Bu sartlarin olmadigi sutten 10 kilo icir 1 gram kalsiyum alamazsiniz. Fransa da sutleri pastorize etmek yasak, satilan sutler dogal ve taze; ayruca Fransa da anaokulu ve ilkokullarda wifi kullanimi yasak radyoaktif vibrasyondan dolayi. Bizim Turk yoneticiler de Bas Sovman Imamoglu gibi sut dagitiyoruz diye gida fitrat degeri olmayan urunleri dagitsin dursun vatandasin vergileriyle palazlandin Esi dergilerde melek pozu versin vs. Allah akil fikir versin bunlari secenlere....
  • Mehmet karaMehmet kara21 dk önce
    Vay sülün vay sana oy veren aptallarainat israfa devam eeeee o kadar verilmiş sözün var çal sülün çal
  • Emre BayındırEmre Bayındır23 dk önce
    Ee, o zaman niye geri verdin fazla olduğunu iddia ettiğin araçları, madem ihtiyaç vardı? Ya bu memlekette adam yok mu? Biri din adına har vurur harman savunur, cebini doldurur, öbürü en zor zamanda haçlıların safında durur!..
  • lütfilütfi23 dk önce
    Neden süt dağıtmıyorsun.Vaadin vardı diye yazıyordunuz.Şimdi neye karşı çıkıyorsunuz anlayamadım.
  • Nizami alem Nizami alem 31 dk önce
    Ruhlarını şeytanın kelamı olan YALANA satanlar bunlar. peki ya bunlara inananlar.....
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ41 dk önce
    İmamoğlu şahanesin lakin beni hep unuttun bir araç bana alacaktın, beni müdür yapacaktın, her gün kapıma beş kilo süt bırakacaktın. Unuttun imamoğlu unuttun, hatırlatayım dedim de de de...
  • 1492149256 dk önce
    doğuda pkkye yatırım.bu yahudilere lanetolsun.

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