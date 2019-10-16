İmamoğlu’ndan ‘Bu kadar da olmaz’ dedirten dönüş! ‘İsraf’ bahane Halk Süt için 60 yeni araç şahane

yeniakit.com.tr



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünden itibaren İstanbul'da günde 750 bin litre sütün ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıkladı. İmamoğlu, projeyi "Çocuklarımıza haftada 2 litre olmak üzere aylık toplam 8 litre ücretsiz süt desteği vereceğiz. 60 panelvan aracımız var. 120 arkadaşımız bu amaçla İstanbul’un 39 ilçesini karış karış dolaşacaklar. Her çocuğumuzun evine söz verdiğimiz gibi ayda 8 litre sütü götüreceğiz. Proje kapsamında; 76 binden fazla ihtiyaç sahibi aileye, 92 bini aşkın çocuğa ulaşacağız ve ayda yaklaşık 750 bin litreye yakın süt dağıtacağız. Bu ise yılda 9 milyon litre süt anlamına geliyor” sözleriyle duyurdu.

1717 araç israf diyordu, 60 ekledi

İstanbul'da seçimlerden sonrası göreve gelmesinin ardından İBB'ye ait 1717 aracın israf olduğunu belirterek zabıta, evde sağlık hizmetleri gibi araçları Yenikapı'ya toplayan İmamoğlu, yeni projesi için İBB'ye 60 araç daha kiraladı. İmamoğlu'nun İBB'deki araç sayısının yapılan hizmetin çok çok üstünde olduğunu söyledikten sonra süt projesi için 1717 aracın üzerine 60 araç daha kiralaması "Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu" dedirtti.