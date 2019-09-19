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İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı

Geçtiğimiz günlerde İBB TV'deki cami logosunu kaldıran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de Kadıköy'deki Uzunçayır metrobüs durağında bulunan mescidi kapattı.

19 Eylül 2019 Perşembe 10:02
İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Sakal yasaklandı, mescid kapatıldı

Peş peşe aldığı zam kararlarıyla büyük tepki toplayan Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 28 Şubat sürecini andıran adımlar gelmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde cami figürlü İBB TV logosunu değiştiren İBB, şimdi de metrobüsteki mescidlerle uğraşmaya başladı.

Talep olunca açıyorlarmış

AK Parti döneminde vatandaşların ibadetlerini rahat bir şekilde yapabilmeleri için Kadıköy’deki Uzunçayır metrobüs durağının yanında faaliyete geçirilen ve gün boyu ibadete açık olan mescidin kapıları CHP dönemiyle birlikte kapatıldı. Bölgede bulunan güvenlik görevlilerine kepenklerin neden kapalı olduğunu soran vatandaşlara, “Talep olması halinde açıldığı, onun dışındaki saatlerde mescidlerin kapalı olduğu” bilgisi veriliyor. Mescidin çevresindeki esnaf ise daha önce mescidin gün boyu açık olduğunu, ancak son 15-20 günlük süre içerisinde bazı vakit namazları dışında mescidin kapılarının kapalı olduğunu belirtti. Vakit namazlarını kılmak isteyen vatandaşlar mescidlerin kapalı olması karşısında sosyal medya üzerinden de İBB yönetimine tepki gösterdi.

Sakal yasağı

CHP’li Başkan İmamoğlu sakalı olan İETT şoförlerini de hedef aldı. Atatürkçü Düşünce Derneği, sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında İBB ve İETT Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Şikayet karşısına İETT Genel Müdürlüğü’nden skandal bir açıklama geldi. İETT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Konu ile ilgili yapılan incelemede şoför personellerin kılık kıyafeti İETT araçları için Toplu İş Sözleşmesine göre, özel halk otobüs araçları için ise Özel Halk Otobüs Yönergesine göre belirlenmektedir. Bu kapsamda yaz sefer saati uygulamasında kravat takılmadığı bunun dışında kış sefer saati uygulamasında kravat takılması zorunludur. Bere takılmasında her hangi bir engel bulunmadığı, ancak personelin cilt hastalığı gibi doktordan sakal tıraşı bırakması yönünde aldığı rapor dışından tüm personelin sakal traşlı çalışması gerekmektedir” ifadesine yer verildi. Sosyal medyaya da yansıyan bu açıklamanın ardından sakallı şoförlerin baskı altına alındığı iddia edildi.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 10:02
  1. İstanbul
  2. Uzunçayır metrobüs durağı
  3. Ekrem İmamoğlu

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