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İmamoğlu'ndan Binali Yıldırım açıklaması!

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın muhtemel İstanbul adaylığıyla ilgili konuştu.

26 Aralık 2018 Çarşamba 15:16

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan (İBB) Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Binali Yıldırım'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olması durumunda istifa etmesine gerek yok' sözleri üzerine,Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır diye düşünüyorum." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında sabah saatlerinde eski İBB Başkanı Bedrettin Dalan'ı ziyaret eden CHP'li İBB adayı Ekrem İmamoğlu, 12.30'da 1989 - 1994 yılları arasında İBB Başkanlığı yapan Nurettin Sözen'i ziyaret etti.

"İşi zorlaşır"

Ziyaret öncesi bir gazetecinin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada muhtemel rakibiniz olacak Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı görevinden istifa etmesine gerek olmadığını söylemişti. Bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz" sorusuna İmamoğlu, “Bu Ankara'nın konusu. Yasal bir mevzu çok fikir yürütebileceğim bir mevzu değil. Yalnız, Binali Yıldırım aday olacaksa işi zorlaşır diye düşünüyorum. Çünkü halk daha böyle büyükşehir belediye başkan adayı kimliğine bürünmüş birilerini ister. Daha rahat sokakta yürüyebilsin ister. Bunlar bir öneri tabi. Ancak diğer tarafını Ankara bilir ben bir şey diyemeyeceğim. Ben açımdan bir dezavantaj durumu olmaz." dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 15:16
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. Binali Yıldırım
  5. CHP

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