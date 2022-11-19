İmamoğlu'ndan adaylık için son kurşun! Pazartesi günü bunu yapacak

Seçimler için geri sayım devam ederken 6'lı masanın ortakları arasında adaylık krizi git gide derinleşmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmayan İYİ Parti ve Meral Akşener, önce Mansur Yavaş, daha sonra da Ekrem İmamoğlu kartını göstererek mesajı verdi.

Akşener ve İmamoğlu yeniden görüşecek

Adaylık yarışının kızıştığı dönemlerde daha önce de kapalı kapılar arkasında gizli görüşmeler gerçekleştiren Akşener ve İmamoğlu yeniden bir araya geliyor.

İmamoğlu pazartesi günü İYİ Parti Genel Merkezi'ne gitmeye karar verdi. Bunun için makam aracını önden gönderen İmamoğlu, önce Akşener daha sonra da 2 yabancı isimler, farklı saatlerde bir araya geleceği öğrenildi.

İmamoğlu'nun bir süre önce yaptırdığı ve kimsenin çok fazla bilmediği zırhlı özel aracı yarın Ankara'da olacak.

KAYNAK: TAKVİM