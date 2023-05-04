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Gündem İmamoğlu'na zor sorular: Liyakat böyle mi olur?
Gündem

İmamoğlu'na zor sorular: Liyakat böyle mi olur?

Yeniakit Publisher
2023-05-04 20:08:00 - 2023-05-04 20:08:57

Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu'nun binasında çıkan yangına başarısızca müdahalede bulunan İBB itfaiyesinin neden bu durumda olduğunu açıkladı.

Akit Medya Grubunda çıkan yangına gerekli müdahaleyi yapamayan İBB itfaiyesi hakkında Yeni Akit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Karahasanoğlu, "Ekrem İmamoğlu'nun bana şu fotoğrafın izahını yapması lazım, ben böyle bir tablo görmedim eğer gördük diyenler varsa çıksın misafiren bulunduğumuz bu stüdyoya gelsinler. AK Parti'den rica ediyorum bunu da bilbordlara koysunlar Ekrem İmamoğlu'nun itfaiyesi bu. Biz bunun arka planında ne var diye baktığımız zaman, liyakat sahibi insanları göreve getireceğiz diyen İmamoğlu, CHP Bayrampaşa İlçe yöneticisini itfaiyenin başına getirmiş. Bahçe sular gibi yapılan o müdahalenin de yargı önünde hesabının sorulması gerekir." dedi.

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