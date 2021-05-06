İmamoğlu'na soruşturma açıldı mı? Bakan Soylu cevapladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun sözleri şöyle:

Camilerde ve mezarlık yerlerinde eller arkaya konmaz. Saygı, edep ve terbiyedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, orada belediye başkanı sıfatıyla var. Vatandaş Fatih Sultan Mehmet'e saygısızlık olduğunu düşünüyor. Bu görüntüleri gördükten sonra ben de saygısızlık olduğunu düşündüm. Bu bir vatandaşımızın şikayeti. Birçok şikayet var böyle. Başka bir şikayet daha var bunun dışında. O da şu: Terör örgütünün desteklediği siyasi partinin belediye başkanına gidiyorsunuz, suçluy övüyorsunuz, bu kanunda yok diyorsunuz. Vatandaş onu da şikayet ediyor. Birçok yerden geliyor şikayetler, toplanıyor. Bu şikayetler bize direkt olarak gelir, valilik veya bakanlığa. Diğer şekilde savcılığa suç duyurusu gelir.

Burada kişiye özel bir durum söz konusu değil. Ve soruşturma söz konusu değil.

Kimse ayrıcalıklı, imtiyazlı değil. Kimse kendine imtiyazlı alan ortaya koymasın diye, devlet memurları kanunu tam da bu işlerde devlet memurunu korumak için altyapı oluşturmuş.