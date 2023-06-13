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Medya İmamoğlu’na şok sözler! Bir onu demediği kaldı
Medya

İmamoğlu’na şok sözler! Bir onu demediği kaldı

Yeniakit Publisher
2023-06-13 15:55:00 -
İmamoğlu’na şok sözler! Bir onu demediği kaldı

Solak Evrensel gazetesi yazarlarından Mustafa Yalçıner, CHP’de yaşanan yaman çekişmeye dikkat çekti.

Solak Evrensel gazetesi yazarlarından Mustafa Yalçıner, CHP’de yaşanan yaman çekişmeye dikkat çekti. İki gün öncesine kadar “baba-oğul” olarak nitelendirilen Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu ortaklığının “öküz ölünce” bozulduğunu belirten Yalçıner, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İttifakın toparlayıcısı CHP’de yaman çekişme var!

İmamoğlu, ikinci gün “değişim” deyiverdi. “Değişim” “çok önemli bir kavram”mış! “Değişim talebinin arkasında duracak”mış. Aslında “değişimi halk talep ediyor”muş. Henüz “Kılıçdaroğlu’nun karşısında adayım” demedi, ama bir onu demediği kaldı.

Oysa iki gün öncesine kadar “baba-oğul”dular! İkisi de öyle söylüyordu. Demek ki baba-oğul değil, ortaklarmış ve “öküz ölünceye” kadarmış!
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Hele bir de kızıştırıcı medya ve “kaybettik” deyip CHP’liden farksız davranan sözde gazeteciler yok mu! Şimdi, almışlar ellerine değneği, “vur abalıya” misali, Kılıçdaroğlu’nu dövüyorlar.

Dövsünler, ama bari düzgün dövsünler! Oysa, maaşa bağlanmışçasına, İmamoğlu gibi dövüyorlar! Bomboş bir değişim edebiyatıyla!”

 

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