İmamoğlu'na en güvendiği isimden ağır darbe

Tarihi seçimler sonrası CHP'de kazan kaynamaya devam ediyor. Başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere parti tabanından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na gelen 'değişim' isteği sonrası Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu arasında adeta koltuk savaşları yaşanıyor.

İmamoğlu'na kapıyı kapattı

Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu ile kapalı kapılar ardında İstanbul'da 'değişim' görüşmesi yapan İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İmamoğlu'nun 'değişim' isteğiyle ilgili günler süren suskunluğu bozarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'Farklı düşünüyorum'

Parti içinde değişim tartışmalarını başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını anlatan Soyer, 'Farklı düşünüyorum' diyerek Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır takındı. İmamoğlu'nun 'değişim' isteğine ise 'aynı fikirde değiliz' dediğini açıkladı.

Görüşmede, Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine destek vermediğini ifade eden Tunç Soyer, "Bugüne kadar birbirimizin gözünün içine bakarak yol aldık. Bundan kaynaklı bir araya gelmeyi çok önemsedim. Benim de İzmir duruşu adını verdiğimiz bildirimiz oldu. Onun da yaptığı bir açıklama oldu. Bunları birbirimizle paylaşalım, birbirimizle satır aralarındaki konular nedir, aklımızdan geçen gerçekten nedir bunları netleştirmek için bir araya geldik. 1 saat civarında buluşma oldu. Bütün bunları masaya yatırdık. Görüşmede ben daha çok onu dinledim. Onu dinlemek istedim. Ben onu merak ediyordum. Bizim ne yaptığımız ile ilgili tereddüt yok ancak onun aklından geçenlerle ilgili çok da bilinmeyen, anlaşılmadığını düşündüğüm birçok şey var. O buluşma daha çok onu dinlediğim, anlamaya çalıştığım bir görüşme oldu. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim, bildiride de ifade ettik" açıklaması yaptı.

'Ekrem Bey'in yaptığını içime sindiremedim'

Soyer, görüşmeyi Ekrem İmamoğlu'nun ne düşündüğünü öğrenmek için yaptığını da söyleyen Soyer, "Ekrem Bey'in kamuoyunda değerlendirmeleri oldu. Ancak ben bunu içime sindiremedim. Basın vasıtası ile haberdar olmak doğru biçim değildi. Sadece medya üzerinden Ekrem Bey'i anlamak istemem. Bu olamaz. Nedir aklından geçen 'anlat bir' demek istedim" şeklinde konuştu.

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