İmamoğlu'na destek çıkan Uğur Dündar vatandaşla dalga geçti: Okmeydanı'ndan Sarıyer'deki balıkçıya gitmek büyük başarı!

İngiliz Büyükelçi ile kar krizi sırasında balık yiyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Uğur Dündar, aciz başkan portresi çizilmediğini söyledi.

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı, CHP'li İBB tarafından alınmayan tedbirler nedeniyle hayatı felç etti. İstanbul'un birçok noktasında hayat dururken o anlarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz Büyükelçi ile balık restoranında keyif yaptığı ortaya çıktı. '1 saatlik yemek yediysem ne oldu?' diyerek kendini savunan İmamoğlu'na tepki yağdı.

Mıuhalif isimler İmamoğlu'nu aklamaya çalıştı

Sel krizini denizde, depremi kayakta karşılayan Ekrem İmamoğlu'nun, kar felaketinde balık keyfi yapıyor olması bardağı taşırdı. Ancak Ekrem İmamoğlu'na yakın olan muhalif isimler Başkan'ı aklamaya çalışarak destekleyici mesajlar vermeye başladı. Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar da bu isimlerden biri oldu.

"Ekrem İmamoğlu'nun büyük suçu" başlıklı bir yazı kaleme alan Dündar, İmamoğlu'nun yemeği iptal etmeyerek aciz başkan portresi çizmediğini belirtti.

Uğur Dündar milletle dalga geçti!

Uğur Dündar akıllara durgunluk veren yazısında şunları söyledi:

Gözleri o kadar kararmış ki, İngiliz Büyükelçiye 'Kötü hava koşulları ve yolların kapalı olması nedeniyle randevumuzu iptal ediyorum' diyerek, aciz başkan portresi sergilemek yerine, Okmeydanı'ndaki AKOM'dan, Sarıyer'e giderek, yolları açık tutmayı başaran Belediye Başkanı mesajını verdiğini bile göremiyorlar!..