İmamoğlu'na çok büyük şok! Bunu hiç ama hiç beklemiyordu

Melih Altınok, Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba gecesi Saraçhane'de yakaladığı havanın çabuk yok olduğuna dikkat çekerek, "İmamoğlu, mağdurdan yana olan seçmeni zorlama mağduriyetine ikna edemedi. Parti içinde de dengeler aleyhine döndü ve Kemal Beye karşı elini zayıflattı" ifadelerini kullandı.

Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu'nun çarşamba gecesi Saraçhane'de yakaladığı hava çabuk yok oldu.

İmamoğlu, mağdurdan yana olan seçmeni zorlama mağduriyetine ikna edemedi. Parti içinde de dengeler aleyhine döndü ve Kemal Beye karşı elini zayıflattı.

Oysa biraz daha sakin olsa, uzun perspketifli düşenebilse, sabırlı davransa her şey farklı olabilirdi.

Vaka siyaset tarihinin "erken öten horoz sendromu" örnekleri arasında yerini aldı."