İmamoğlu'na 'çapsız' demişti! Özür dilettiler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamasını eleştiren sunucu Can Ataklı, Tele-1 televizyonunda veryansın etti.

CHP'li Can Ataklı da İmamoğlu'na isyan etti: Böyle çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor

Tele 1'de program yapan Can Ataklı, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yolunu yapmayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek sert eleştirilerde bulundu. Ataklı, 'Bahanesi yok bu işin, İBB burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin' ifadelerini kullandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi 'acemilik' ve 'iş bilmezlik' ile suçlayan ataklı, Ekrem İmamoğlu'na yönelik 'çapsız' ifadesini kullanmıştı.

GYY devreye girdi

Sosyal medyada çokça konuşulan ve İmamoğlu kanadından tepki toplayan o çıkışla ilgili ilk açıklama Tele-1 TV'nin Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanadardağ'dan geldi.



Yanardağ 'Yanlış anlaşıldık' diyerek şu ifadeleri kullandı: İstanbul'u kazanan ekip bellidir. Bunu hep beraber kazandık. Bunun başında da, bunu simgeleyen kişi de Ekrem İmamoğlu'dur. Telefonla arayanlar oldu. 'Ne oldu? Yayın politikanız mı değişiyor' diye. Yok böyle bir şey. İktidar dururken muhalefetle uğraşacak bir halimiz yok."

'Üzdüysem özür dilerim'

Sunucu Can Ataklı, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, Başakşehir Sehir Hastanesi'nin yollarını yapmamasını, 'böyle bir acemilik, böyle bir iş bilmezlik, böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor.' sözleriyle eleştirmiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için, 'Cumhurbaşkanı hayalleri gören varsa da olmaz' ifadelerini kullanmıştı.



23 Nisan sabahı yine canlı yayında izleyicilerle buluşan Ataklı, yeni açıklamalarda bulundu ve Ekrem İmamoğlu üzüldüğü gerekçesiyle kendisinden özür diledi.

Bugün ekrana çıkan Can Ataklı da o sözlerinden geri adım attı. Ataklı: "Belediye Başkanlığı başta Ekrem İmamoğlu üzülmüşler. Şunu söyleyeyim, çekinmem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim üzüntü yarattıysam" ifadelerini kullandı.