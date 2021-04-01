İmamoğlu’na çağrı: Çık basın toplantısında açıkla

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 13 milyar TL'lik kamu zararı olduğunu ileri sürdü. FETÖ'cülerin hiçbir zaman kanıtlanamayan yolsuzluk iddialarına benzer ifadeler kullanan Ekrem İmamoğlu, gerçeklerin ortada olduğunu söyleyerek bunca paranın nasıl zarar ettiğine dair somut kanıt sunamadı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, İmamoğlu'nun içini dolduramadığı iddiaları da masaya yatırıldı.

Ali İhsan Karahasanoğlu, "İddia olarak bile içini dolduramıyor. Çıksın bir basın toplantısı düzenlesin, böyle 13 milyar falan diyerek değil. 49 milyon liraya arsa alınmasını söylüyor. E tamam, 49 milyon liraya arsa satın alınması mı suç?" dedi.