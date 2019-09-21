0553 313 94 23

İmamoğlu'na büyük tepki! Sansüre tasarruf kılıfı

Herkesi kucaklamayı vaat eden yeni İBB yönetimi, 3 ayda İstanbul'u ideolojik kamplara böldü. Kendisi gibi düşünmeyeni yok sayan ve CHP zihniyetini sanatta da hortlatan CHP'li Ekrem İmamoğlu, Şehir Tiyatroları'nda 28 Şubat rüzgarı estirdi.

21 Eylül 2019 Cumartesi 10:52
İmamoğlu'na büyük tepki! Sansüre tasarruf kılıfı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve yönetimi, 28 Şubat zihniyetini aratmayan kararlar almaya devam ediyor. Şehir Tiyatroları’nda, muhafazakâr edebiyatçıların oyunları repertuvardan çıkarıldı.

Seçimlerden önce herkesi kucaklamayı vaat eden CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandal kararlarıyla hem İstanbulluların hem de tüm Türkiye’nin tepkisini toplamaya devam ediyor. Göreve gelir gelmez tatilden tatile koşan, binlerce İBB işçisini kapının önüne koyan ve peş peşe yaptığı zamlarla eleştirilen CHP’li İmamoğlu ve yönetimi, 3 ayda İstanbul’u ideolojik kamplara böldü. Kendisi gibi düşünmeyeni yok sayan CHP zihniyetini sanatta da hortlatan İmamoğlu, Şehir Tiyatroları’nda 28 Şubat rüzgârı estirdi.

Tepkiler çığ gibi büyüyor

İBB Şehir Tiyatroları, yeni sezon için perdelerini 2 Ekim’de açacak. Bu nedenle Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen toplantıda, yeni sezonda sahnelenecek oyunlar kamuoyuna tanıtıldı. Birçok yerli ve yabancı oyun bu yıl repertuvara girdi. Ancak toplantıda dikkat çeken yeni oyunlar değil, veto edilenler oldu. Geçen yıl sahnelenen İskender Pala’nın “Aşk Bir Zamanlar” (Gazelle), Türk edebiyatının yaşayan en büyük hikâye yazarı Mustafa Kutlu’nun “Mavi Kuş” ve Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” oyunları yeni sezonda liste dışı bırakıldı. Tüm Türkiye’yi ayağa kaldıran kararın gerekçesi ise ‘tasarruf’ olarak açıklandı. CHP’nin atadığı yeni daire başkanı Hülya Muratlı’nın “Önceliğimiz, İBB’nin israfını önlemek” ifadelerini kullanması tepkileri daha da artırdı. Sansüre tasarruf kılıfı CHP’lileri bile ikna etmedi.

Türk edebiyatının başyapıtları arasında gösterilen Necip Fazıl Kısakürek’in cezaevinde kaleme aldığı ‘Reis Bey’ oyunu, sahnelendiği birçok şehirde vatandaşların büyük beğenisini toplamıştı.

CHP yine şaşırtmadı

60’a yakın eserin sahnelendiği İBB Şehir Tiyatroları’nda, sadece muhafazakâr edebiyatçıların oyunlarının kaldırılması, İmamoğlu ve arkadaşlarının gerçek niyetini gözler önüne serdi. Tasarrufun bahane edildiği ve asıl maksadın sansür olduğu apaçık ortaya çıktı. Vatandaşların zihninde yasakçı uygulamalarla yer edinen CHP’nin, yine aynı yolu izlemesi kimseyi şaşkınlığa uğratmadı. Kültür ve sanatta da ideolojik kıyım yapan ve maskesi düşen İmamoğlu’nun ilerleyen günlerde atacağı adımlar herkesi endişeye sevk etti. Sosyal medyadan tepkilerini dile getiren vatandaşlar, baskı, zulüm ve sansürle İstanbul’u yönetmeye çalışan İmamoğlu’na “Sırada ne var” diye sordu.

Belgeler yalanladı

Tepkiler karşısında ne yapacağını şaşıran İmamoğlu, yine yalana sarıldı. CHP’li Başkan, ‘Reis Bey’ oyununun 2018 yılı başından bu yana sahnelenmediğini iddia etti. İBB’nin 5 Mart 2018 tarihli Şehir Tiyatroları repertuvar ilanı İmamoğlu’nu yalandı. İlan, İmamoğlu’nun aksine oyunun sahnelendiğini belgesiyle ortaya koydu.

Sakalını kesmeyen kovulacak

İBB’de 28 Şubat zihniyetini hortlatan İmamoğlu’nun skandal uygulamaları sınır tanımıyor. CHP’li başkan, son olarak İETT şoförlerini hedef tahtasına oturttu. Atatürkçü Düşünce Derneği, sakallı bir özel halk otobüsü şoförü hakkında İBB ve İETT Genel Müdürlüğü’ne şikayette bulundu. Bunu bahane eden İBB yönetimi, kılık kıyafet yasağını da devreye soktu. Skandal bir karar alarak sakal yasağı getiren İETT, şoförlere “Herkes tıraş olacak” talimatı verdi. Sakallarını kesmeyenler hakkında soruşturma açılacağı ve işlerini son verileceği öğrenildi.

Güneş

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Eylül 2019 Cumartesi 10:52
  1. İstanbul
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. CHP
  4. 28 Şubat zihniyeti
  5. Şehir Tiyatrolar
  6. İBB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘TMSF kayyımındaki şirketler yüzde 36 büyüdü’
    1. ‘TMSF kayyımındaki şirketler yüzde 36..
    2. Piyasa dolandırıcıları yargılanıyor!..
    3. Sektöründe öncülüğü kimseye..
    4. Beyaz Saray’ın İslam hazımsızlığı!..
    5. Adana’da terör operasyonu!
    6. TOKİ Silivri konutları peşinat ne..
    7. İmamoğlu'na büyük tepki! Sansüre..
    8. Feminizmin çöktüğü an! Prof. Peterson:..
    9. Dostluk ticaretle pekişecek
    10. Yalan habere inanan yüzlerce..
    11. Tüketici güven endeksi geriledi
    12. ESDER’den “ahilik teşkilatı” talebi
    13. 29 bin kişi sahaya indi! Aranan..
    14. 3 günde 416 bin ziyaretçi ağırladı
    15. ‘Tane zeytine destek’ müjdesi
    16. Galip İlhaner: Dermirtaş suçüstü..
    17. Varank’tan yurt dışındaki bilim..
    18. Eli kanlı Netanyahu köşeye sıkıştı! Af..
    19. Rus uzmandan dikkat çeken açıklama!..
    20. Kundakçı hainler! Güçleri ancak buna..
    21. O arsa TOKİ’ye ait değil
    22. “149 ülkeye kurbanla birlikte Türkiye..
    23. Finlandiya’da namaz kılma yasağına..
    24. Başkan Erdoğan'ın ziyareti öncesi..
    25. Mısır’da firavun Sisi’ye protesto
    26. MİT ve TSK'dan terör örgütü PKK'ya darbe
    27. Amerika'dan Körfez'e asker sevkiyatı
    28. Irkçı Modi, Keşmir’i Araplarla işgal..
    29. Fatih Terim çözüm arıyor!
    30. Neslican Tay cenazesi nereden kalkacak?
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    FETÖ’ye kök söktüren müdür ödüllendirildi
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Havada gerilim! F-16'lar 7 saat boyunca takip etti
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    Ölüm uykusunda olanlara böyle haykırdı: Yerde kanlar içinde yatan, İslam Ümmeti'nin onuru, şerefi ve namusudur!
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    AK Parti’den dikkat çeken Ahmet Davutoğlu hamlesi
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin
    Erdoğan üstüne basa basa uyardı: Bu önemli duruşa halel gelmesin

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2019
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    "Halk için ciddi risk" dedi ve korkutan uyarıyı yaptı: Yalova'nın 4-5 saati kaldı!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan çok sert sözler: Madem özgürlük var, onu niye kısıtlıyorsun