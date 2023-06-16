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Medya İmamoğlu’na büyük şok! Bakalım şimdi ne yapacak
Medya

İmamoğlu’na büyük şok! Bakalım şimdi ne yapacak

Yeniakit Publisher
2023-06-16 12:44:00 -
İmamoğlu’na büyük şok! Bakalım şimdi ne yapacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, önceki gün seçimlerin ardından 3. kez bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini köşesine taşıdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, önceki gün seçimlerin ardından 3. kez bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesini köşesine taşıdı.

"İmamoğlu’nun önceliği, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesi ve kongrede aday olmaması. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun çekilmesini sağladıktan sonra tek aday olarak kurultaya gidip CHP Genel Başkanı olmak istiyor" diyen Selvi, şöyle devam etti:

"Kemal Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Önümüzdeki kurultayda tekrar aday olmakta kararlı. Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını ilk açıklayan Bülent Kuşoğlu, 'Kılıçdaroğlu’nu aday göstereceğiz' dedi. 

İmamoğlu CHP Genel Başkanı olacaksa Kılıçdaroğlu ile savaşmak zorunda kalacak. Aday olmayı göze alabilirse, kurultayda bizi kıran kırana bir mücadele bekliyor demektir. Kılıçdaroğlu çekilmiyor. Aday olmakta daha kararlı ve İmamoğlu’na göre daha cesur." 
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