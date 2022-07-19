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Gündem İmamoğlu'na büyük şok! Aile mezarlığının duvarına çizdiler
Gündem

İmamoğlu'na büyük şok! Aile mezarlığının duvarına çizdiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Trabzon’daki aile mezarlığının duvarlarına ve yola sprey boyayla gamalı haç çizildi. Saldırganlar tespit edilemedi, jandarma önlemleri artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 12:45:00 -
İmamoğlu'na büyük şok! Aile mezarlığının duvarına çizdiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Trabzon Akçaabat Cevizli Mahallesi'ndeki aile mezarlığının duvarına ve yola gamalı haç çizildi. Olayla ilgili jandarmaya haber verildi, tutanak tutuldu. 

Edinilen bilgilere göre, Ekrem İmamoğlu'nun doğduğu Trabzon Akçaabat'taki Cevizli Mahallesi'nde 17 Temmuz Pazar günü ilginç bir olay yaşandı. Pazar günü sabah saatlerinde köyün muhtarı, İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına sprey boya ile şekiller çizildiğini gördü. Muhtar, durumu jandarmaya bildirdi.

Tutanak tutuldu!

Olay yerinde yapılan incelemede İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına yapılan Nazilerin sembolü olan gamalı haç çiziminin, İmamoğlu'nun kuzeni Cemal İmamoğlu'nun evinin önünden geçen yol üzerine de çizildiği tespit edildi. Gamalı haçları kimin çizdiği belirlenemedi. Olayla ilgili kimse şikayetçi olmadı, sadece tutanak düzenlendi. Jandarmanın da şikayetin ardından bölgedeki denetimlerini arttırdığı öğrenildi.

 

 

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