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İmamoğlu’na AK Parti daveti: “AK Partiye gel sana yalvarıyorum”

Sultanbeyli’de çalışmalarını sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yaşlı bir vatandaş arasında geçen CHP diyalogu dikkat çekti.

23 Şubat 2019 Cumartesi 16:27
İmamoğlu’na AK Parti daveti: “AK Partiye gel sana yalvarıyorum”

Sultanbeyli’de çalışmalarını sürdüren CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile yaşlı bir vatandaş arasında geçen CHP diyalogu dikkat çekti. “50 sene geçse CHP’ye oy vermem, AK Partiye gel sana yalvarıyorum” diyen yaşlı adama sarılan İmamoğlu,”Oy verme helallik ver, gel kucakla diyorum” şeklinde cevap verdi.


31 Mart yerel seçim çalışmalarını Sultanbeyli’de sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Oto Sanayi ve kent meydanındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Kenti etkisi altına alan karlı havaya rağmen sokağa çıkan İmamoğlu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyerek çözüm önerilerini anlatıp destek istedi.


İmamoğlu ile Malatyalı esnaf arasında ilginç kayısı sohbeti


İlk olarak Sultanbeyli Oto Sanayi’ndeki esnafları ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, burada esnafların kente ve mesleğe ilişkin sorunlarını dinledi. Ziyaret sırasında İmamoğlu ile bazı esnaflar arasında yaşanan sohbet renkli görüntüler de oluşturdu. Malatyalı bir esnaf, iş yerini ziyaret eden İmamoğlu’na memleketinin yöresel ürünlerinden ikram etti. Malatyalı esnaf İmamoğlu’na kayısı ikramında bulunarak, “Buyurun kayısı alın bu Malatya ürünü, rahmetli Turgut Özal 2 tane yedi Cumhurbaşkanı oldu. İsmet Paşa 3 tane yedi cumhurbaşkanı oldu. Sayın başkan bir tane daha ye” demesi üzerine İmamoğlu, “O zaman dur bende 2-3 tane yiyeyim, ne olur ne olmaz” diye cevap vermesi renkli görüntüler oluşturdu.


İmamoğlu’na AK Parti daveti: “AK Partiye gel sana yalvarıyorum”


Sanayi ziyaretinin ardından ilçe meydanına gelen İmamoğlu, burada vatandaş ve esnaflarla bir araya geldi. Meydanda ilerlediği sırada yanına yaklaşan yaşlı bir vatandaşla İmamoğlu arasında geçen diyalog dikkat çekti.İmamoğlu’na iyi birisi olduğunu söyleyerek CHP’ye karşı tepkisini dile getiren yaşlı adam, “Sen güzel bir adamsın adında güzel İmamoğlu, Mübarek insan ne işin var CHP’nin peşinde. 50 senede olsa oy vermem gel AK Parti’ye, sen bize oy ver” demesi üzerine İmamoğlu, “Sen de güzel adamsın, gel sen hakkını helal et ben gideyim” dedi.Bunun üzerine yaşlı adam,“50 sene olsa oy vermem gel AK Parti’ye” deyince İmamoğlu, gülerek “Oy verme helallik ver, gel kucakla diyorum” diye karşılık verdi. Diyalogu sürdüren yaşlı adam son olarak, İmamoğlu’na sarılıp, “AK Partiye gel sana yalvarıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 16:27
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